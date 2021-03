Porsche propose une première mise à jour logicielle de sa Taycan

C'est désormais classique dans les véhicules électriques, des mises à jour logicielles sont proposées par le constructeur. C'est au tour de Porsche d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa Taycan de 2020.

Si Tesla a popularisé le fait de mettre à jour ses véhicules à distance, cela ne semble pas tout à fait aussi simple pour Porsche. Le constructeur allemand a en effet prévenu ses premiers clients de véhicules électriques qu’il faudrait revenir en concession pour effectuer la mise à jour. La raison : la transmission doit être adaptée et des composants liées à la conduite nécessitent d’être calibrés.

Une riche mise à jour

Afin de rapprocher les modèles de Taycan 2020 de ceux de 2021, Porsche propose dès à présent à ses clients de prendre rendez-vous en concession pour que soit installée la dernière mise à jour disponible pour leur véhicule. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on notera une optimisation du contrôle du châssis, permettant de gagner deux dixièmes de secondes sur le 0-200 km/h.

En utilisant le launch control, le conducteur de la Taycan pourra ainsi faire un départ arrêté et, 9,6 secondes plus tard, se retrouver à 200 km/h. Rien que ça ! Outre cette amélioration substantielle des performances, la mise à jour 2021 des Taycan comporte des améliorations du système de navigation embarqué.

Il est désormais possible pour le conducteur d’indiquer le pourcentage de batterie désiré à destination et ainsi, lorsqu’un grand trajet sera planifié, l’ordinateur de bord suggérera des arrêts de recharge nécessaires pour arriver à destination avec la quantité de batterie souhaitée.

L’application mobile enverra également une notification pour indiquer lorsque le niveau de recharge sera suffisant pour prendre la route, à l’image de ce que fait Tesla avec son réseau de Superchargeurs. Soucieux de préserver la santé de la batterie, Porsche permet désormais de réduire la puissance de charge maximale du véhicule de 270 kW à 200 kW, rendant les arrêts à IONITY plus longs qu’avant, mais potentiellement moins nocifs pour le pack de batterie.

Enfin, pour les utilisateurs d’Apple Music et Apple Podcasts, il sera possible de se connecter dans la voiture via leur identifiant Apple pour bénéficier des dernières fonctionnalités de ces applications, comme la lecture de podcasts vidéo ou la visualisation des paroles des musiques à l’écoute.