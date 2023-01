Snapdragon 8cx Gen 4 : Qualcomm s’associerait à Nvidia pour rivaliser avec l’Apple M2 Pro

Qualcomm travaille sur une nouvelle puce pour PC portable dont l'objectif serait de concurrencer l'Apple M2. Les rumeurs livrent les premiers détails sur le Snapdragon 8cx Gen 4.

Nous n’avons toujours pas été convaincus par un PC portable sous Windows équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon. Le Lenovo Thinkpad X13s s’en rapprocherait grandement grâce au travail du fabricant, mais la puce et l’intégration logicielle de Windows faisaient encore défaut.

Qualcomm ne lâche pas l’affaire et travaille sur de nouvelles générations de puces très prometteuses. Elle a notamment racheté la startup Nuvia, crée par des vétérans d’Apple à l’origine de l’excellente architecture des puces Apple M1 et M2 que l’on connait aujourd’hui.

Les fruits de ce rachat ont désormais un nom officiel : Oryon, dont Qualcomm devrait reparler prochainement. En attendant que la marque prenne la parole, les rumeurs le font pour elle.

Un processeur plus performant

C’est le compte Twitter @Za_Raczke qui livre ces nouvelles rumeurs. Si l’on relaye ici ses dires, c’est parce que ces précédentes affirmations ont pu par la suite être corroborées par d’autres sources journalistiques comme Roland Quandt.

Leak: update on Qualcomm's Apple M rival – 8cx Gen 4, codename Hamoa 🧵 pic.twitter.com/1tptCk8ghf — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 20, 2023

D’après l’internaute, Qualcomm va proposer une puce Snapdragon 8cx Gen 4, connue auparavant sous le nom de code Hamoa, qui proposait 8 cœurs haute performance et 4 cœurs à économie d’énergie. Qualcomm travaillerait sur une cadence de fonctionnement de 3,4 GHz pour les premiers et 2,5 GHz pour les derniers.

Une précédente affirmation de l’internaute, en novembre, indiquait que les 12 cœurs utiliseraient l’architecture Nuvia Phoenix, c’est-à-dire ce que Qualcomm a nommé Oryon.

Nvidia GeForce à la rescousse de Qualcomm ?

La puce serait capable de gérer jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5X, la dernière génération en date, sur 8 canaux différents, pour maximiser les performances.

La puce graphique serait un Adreno 740, soit la même que dans le Snapdragon 8cx Gen 2. Le plus intéressant vient après : Qualcomm aurait prévu 8 lignes PCI Express 4.0 pour gérer une puce graphique dédiée.

Autrement dit, on verrait apparaitre des PC portables intégrant à la fois une puce Snapdragon 8CX Gen 4 pour le CPU, et une puce Nvidia GeForce ou AMD Radeon pour le circuit graphique. On comprend alors pourquoi Qualcomm ne proposerait pas une puce graphique améliorée sur ce nouveau SoC. Cela ouvre la voie à des PC portables Qualcomm réellement pensés pour le jeu vidéo et la création de contenu.

Cela permettrait aux machines équipées d’un Snapdragon 8CX Gen 4 de gérer jusqu’à 3 écrans à très haute définition (un écran 5K et deux écrans 4K), ainsi que le décodage et l’encodage AV1 en 4K. Un élément absent des dernières puces Apple.

La firme aurait aussi prévu des lignes PCI Express 4.0 supplémentaires pour le stockage SSD NVMe, et des lignes PCI Express 3.0 pour le modem et le Wi-Fi. Le support de ce dernier passerait au Wi-Fi 7, comme sur le Snapdragon 8 Gen 2.

Et de l’IA

Après le processeur et la puce graphique vient la puce dédiée à l’IA, c’est à dire chez Qualcomm un Hexagon Tensor Processor amélioré pour offrir 45 TOPS (INT 8). Microsoft mise de plus en plus sur l’IA pour améliorer les services intégrés à Windows 11 ce qui devrait favoriser les performances de Qualcomm.

À quand une présentation officielle ?

L’internaute @Za_Raczke ne donne pas d’indication sur la date de présentation de cette nouvelle puce. Compte tenu du nombre de détails ici livrés, on peut penser que l’annonce officielle ne devrait plus tarder.

Un événement semble alors tout désigné pour être le lieu de cette présentation : le MWC de Barcelone à la fin du mois de février. C’est au MWC 2022 que Lenovo avait dévoilé son ThinkPad X13s équipé d’une puce Snapdragon 8cx Gen 3.

Autre événement que Qualcomm pourrait viser : le Computex de Taipei. Il s’agit d’un salon dédié à l’informatique et qui se place au mois de juin.

