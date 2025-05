La prochaine génération de smartphones arrive plus tôt que prévu

Alors que le Snapdragon 8 Elite n’est sorti qu’il y a six mois, son successeur devrait arriver plus tôt que prévu, des annonces étant prévues pour septembre.

Crédit : Adrian Branco pour Frandroid

Il n’y a pas que Google qui bouscule son calendrier de sortie. Le géant du silicium, Qualcomm, va aussi prendre de l’avance sur son rythme habituel. Alors que la puce mobile Snapdragon 8 Elite a été annoncé le 21 octobre dernier, le constructeur a déjà annoncé la date de présentation de la prochaine.

Comme l’a remarqué Notebookcheck, lors d’une conférence au Computex, Qualcomm a précisé que son grand évènement annuel aurait, cette année, lieu en septembre, soit un mois plus tôt que d’habitude. Du 23 au 25 septembre précisément.

Une puce mobile et une surprise ?

Lors de l’évènement, qui aura lieu à Hawaï, l’entreprise devrait donc présenter la Snapdragon 8 Elite gen 2, la puce qui devrait équiper la plupart des mobiles haut de gamme de prochaine génération. Le Xiaomi 16 ainsi que le OnePlus 15 devraient notamment en profiter. Pas sûr que Samsung se prête au jeu pour ses S26, en revanche, puisque ces derniers pourraient bien utiliser des puces maison Exynos en 2026.

La puce devrait garder une configuration en deux cœurs très hautes performances et six cœurs hautes performances, mais afficherait des performances jusqu’à 25 % plus importante en puissance brute et 30 % plus importante en puissance graphique.

Crédit : Qualcomm

Au rang des annonces probables, mais pas certaines, on peut aussi citer le Snapdragon X Elite 2 (ou X2 Elite, c’est selon) qui devrait cette fois-ci trouver sa place dans la nouvelle génération d’ordinateurs portables. Une nouvelle puce pour aller concurrencer Apple et ses processeurs M5.

Les Apple A19 et Dimensity 9500 en embuscade

Mais les processeurs Apple Silicon ne devraient pas être les seuls à faire de la concurrence à Qualcomm. Mediatek aurait aussi son Dimensity 9500 dans les tuyaux.

Et, bien sûr, septembre est aussi la période typique de présentation des nouveaux iPhone qui arboreront eux une probable puce A19 dont on ne sait encore pas grand-chose.