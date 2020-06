Snapdragon 8cx+ : une possible déclinaison plus puissante pour la Surface Pro X

Qualcomm préparerait une version améliorée de son SoC Snapdragon 8cx : le "Snapdragon 8cx Plus". Cette puce pourrait notamment équiper une nouvelle variante de la Surface Pro X de Microsoft.

La Surface Pro X de Microsoft est considérée par beaucoup comme une concurrente directe de l’iPad Pro. Cette tablette convertible équipée d’un SoC ARM, d’un stylet en option et d’un clavier amovible a tout pour plaire et pourrait bien s’améliorer encore avec une déclinaison équipée d’un tout nouveau processeur.

Vers un Snapdragon 8cx « Plus »

Fin 2018, Qualcomm dévoilait le Snapdragon 8cx, une nouvelle puce ARM pensée pour équiper les PC « always connected ». Si nous avons vu peu d’appareils embarquant cette puce, ses premiers benchmarks la positionnait au niveau d’un processeur Intel Core i5. Ses performances pourraient néanmoins êtres améliorées dans un futur proche au travers d’une déclinaison overclockée.

WinFuture affirme en effet avoir découvert l’existe d’un nouveau SoC baptisé SC8180XP, se faisant l’écho de l’actuel SC8180X, mieux connu sous le nom de Snapdragon 8cx. Il s’agirait en réalité d’un Snapdragon 8cx+, muni d’un CPU toujours octo-core, mais cette fois-ci cadencé à 3,15 GHz au lieu de 2,84 GHz.

Une variante de la Microsoft Surface Pro X

Plus intéressant encore, le média allemand indique que cette nouvelle puce a été testée au sein d’une variante de la Surface Pro X, la tablette de Microsoft. Cette dernière est actuellement équipée d’un SoC SQ1, un chipset maison conçu en collaboration avec… Qualcomm — et cadencé à 3 GHz.

On peut imaginer que ce choix permettrait à la tablette de déployer davantage de puissance qu’à l’heure actuelle, ce qui n’est jamais négligeable lorsqu’il est question de faire tourner Windows 10, même dans sa version ARM.

Le Snapdragon 8cx Plus serait toujours équipé d’un GPU Adreno 680, cadencé à 718 MHz. On ne sait pas néanmoins s’il s’agit ici d’une amélioration ou non, Qualcomm n’ayant pas révélé la fréquence d’horloge du GPU du Snapdragon 8cx originel.

Aucune date de sortie

Pour l’heure, WinFuture indique qu’il s’agit d’informations datant de février et issues de la base de données d’un constructeur tiers. Autant dire que cela n’a rien d’officiel du tout et que rien ne permet d’affirmer avec certitude que cette nouvelle Surface Pro X sera bel et bien commercialisée. Cependant, il est intéressant que voir que les deux entreprises travaillent toujours main dans la main pour continuer de proposer une alternative sous Windows à l’iPad Pro.