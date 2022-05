Razer lance une souris ultra-légère : la Viper V2 Pro

Razer vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle souris gaming sans-fil : la Viper V2 Pro. Sa principale caractéristique, c'est sa légèreté : seulement 58 grammes.

Après la Orochi V2 et la Basilisk V2, Razer vient de dévoiler une nouvelle itération de souris avec la Viper V2 Pro. Un nouvelle souris gaming sans-fil haut de gamme qui a la particularité d’être légère, très légère : 58 grammes. À n’en pas douter, la mode est en ce moment aux souris au format compact.

Nouveau capteur et nouveaux commutateurs

Les principales améliorations de la Viper V2 Pro sont surtout au niveau du capteur et des commutateurs. Pour le premier, il s’agit du capteur optique Focus Pro 30K fabriqué par Razer : la marque annonce une précision de 99,8 %. Elle l’a d’ailleurs équipé de « fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle comme le suivi intelligent, la synchronisation des mouvements et la coupure du faisceau lumineux ».

Autre grande amélioration donc, ce sont sur les commutateurs, qui sont des commutateurs optiques Gen-3 de Razer également. La marque parle d’un « cycle de vie allant jusqu’à 90 millions de clics, ce qui est une augmentation de plus de 25 % par rapport à la durée de vie du commutateur de la génération précédente ».

Sur les autres caractéristiques, on peut noter que la souris sera équipée de cinq boutons programmables : les deux clics, le clic de la molette ainsi que deux boutons sur le côté gauche, au niveau du pouce. La sensibilité maximale de la Viper V2 Pro est de 30 000 DPI ; elle sera modifiable sans passer par un logiciel grâce à un bouton situé sous la souris.

La Razer Viper V2 Pro aura une autonomie jusqu’à 80 heures

Qui dit souris sans-fil, dit autonomie. Là-dessus, la Viper V2 Pro devrait tenir jusqu’à 80 heures (sur un mouvement constant à 1 000 Hz). Pour la recharge, elle s’effectuera grâce à un câble USB-C fourni ; pour la connecter, il faudra brancher un dongle USB (de 2,4 GHz) sur votre ordinateur.

Dans la boîte, on trouvera aussi des adhésifs supplémentaires prédécoupés et adaptés à la forme de la souris pour les fixer sur la souris afin d’avoir un meilleur grip. On peut également noter l’absence de LED sur la souris ; le design reste gaming, mais de façon plus sobre.

La Razer Viper V2 Pro est en vente dès aujourd’hui au prix de 159,99 euros ; la souris est disponible en noir et en blanc sur le site du constructeur.

