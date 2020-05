Realme annonce des petites SmartTV de 43 et 32 pouces à prix tout doux

Realme vient d'annoncer en Inde deux nouvelles SmartTV ayant pour atout de petites diagonales de 43 et 32 pouces pour des tarifs mini. Leur arrivée sur le marché européen est toutefois difficile à prédire.

Alors que Huawei et Honor, tous deux implantés sur le marché du smartphone, se sont récemment aventurés sur le secteur TV, le chinois Realme, filiale de BBK Electronics (maison mère d’Oppo, Vivo ou encore OnePlus), tente l’expérience lui aussi. Le groupe vient notamment d’annoncer en Inde deux téléviseurs intéressants, qui privilégient des dimensions restreintes. Un bon calcul pour les citadins… qui n’ont pas nécessairement le salon suffisant pour des diagonales de 55 pouces ou plus. Un calcul d’autant plus intéressant que les prix évoqués sont attractifs : 12 999 roupies indiennes pour le modèle de 32 pouces (environ 156 euros hors taxes), et 21 999 INR pour la variante 43 pouces (soit 264 euros HT).

Des SmartTV chinoises animées par Android TV

Mais au-delà de ces prix, Realme est fier d’annoncer la présence d’Android TV sur ces deux nouveaux téléviseurs. Alors que Huawei doit pousser en avant son propre HarmonyOS pour ses téléviseurs, Realme peut compter sur les services de Google et sur les applications les plus populaires. Preuve en est, la télécommande de ses nouvelles SmartTV intègre des boutons Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou encore Google Assistant, pleinement fonctionnel ici. Le constructeur évoque en tout l’accès à plus de 5000 applications, dont Disney+. La présence d’un Chromecast intégré est aussi un plus pour ces deux petites SmartTV qui profiteront également de la fonction Chroma Boost.

Importée des smartphones de Realme, cette dernière permet d’améliorer artificiellement le contraste, la luminosité, l’intensité des couleurs ou encore la netteté de l’image.

SmartTV Realme de 43 pouces, sur support mural // Source : Realme Télécommande des SmartTV de Realme // Source : Realme

Côté image justement, Realme promet une luminance maximale de 400 nits, rien de foudroyant, mais c’est à priori honnête compte tenu des prix annoncés ; et des angles de vision de 178 degrés. Modestes, les définitions se limitent pour leur part à 1366 × 768 pixels sur le modèle de 32 pouces, tandis que la variante 43 pouces se pare d’une dalle Full HD (1920 par 1080 pixels).

On hérite enfin de haut-parleurs 24 watts Dolby Audio et d’un processeur quad core conçu en partenariat avec MediaTek, doté de quatre cœurs Cortex A53 et d’une partie graphique Mali 470 MP3. Une puce couplée à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. La connectique est de son côté axée sur 3 ports HDMI, 2 ports USB, un port LAN, et la connectivité sur du Wifi 2,4 GHz et du Bluetooth 5.0.

Entièrement fabriqués en Inde, les Realme SmartTV 32 et 43 pouces sont attendus sur ce marché le 2 juin prochain.