Realme V5 dévoilé : le prix des smartphones 5G commence à dégringoler

La marque Realme a dévoilé un nouveau smartphone en Chine, le Realme V5. Avec sa puce Mediatek Dimensity 720, ce smartphone 5G se veut le moins cher du marché.

Nous ne connaissons pas encore la 5G en France, mais le nouveau réseau est déjà disponible dans plusieurs pays, et les nouveaux smartphones compatibles continuent d’affluer. Désormais, on entre dans la phase de diminution des prix, où la compatibilité avec la 5G n’est plus l’exclusivité des derniers fleurons, ou même des flagship killer, mais aussi des smartphones plus accessibles. Le nouveau Realme V5 en est le représentant parfait.

Écran 90 Hz, design à bulle et batterie de 5000 mAh

Le Realme V5 est un classique de ce que le fabricant peut proposer en 2020 pour un smartphone sur sa gamme de prix.

Écran 6,5 pouces LCD 90 Hz 2400 x 1080 pixels

Mediatek Dimensity 720 (7 nm, GPU Mali-G57 MC3, 2 x 4 cores Cortex-A76 et Cortex-A55)

6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X

128 Go de stockage UFS 2.1

Module photo : 48 MP f/1,8 8 MP f/2,3 2 MP macro 4 cm 2 MP monochrome f/2,4

Capteur frontal 16 MP

Compatible 5G SA et NSA (N1 / N41 / N77 / N78 / N79)

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Batterie de 5000 mAh

Charge rapide 30W USB-C

162,13 x 75,02 x 9,1 mm

194 grammes

Le plus intéressant sur ce smartphone est donc l’utilisation de la puce Mediatek Dimensity 720 dévoilée à la fin du mois de juillet. Cette puce gravée en 7 nm par TSMC est conçue pour amener la 5G au plus grand monde et concurrencer le Snapdragon 690 de Qualcomm.

Source : Realme Source : Realme Source : Realme Source : Realme

Du côté du design, on peut en particulier noter l’utilisation d’un lecteur d’empreinte sur la tranche, au niveau du bouton d’alimentation. Difficile de trouver le Realme V5 particulièrement original dans son approche du design, mais ce n’est pas vraiment ce que l’on recherche sur cette gamme de produits.

Le prix pour convaincre

Car l’argument massue de ce Realme V5 est donc son prix. Le smartphone a été officialisé en chine à un tarif débutant à 1 499 yuans, soit 183 euros HT environ pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM est proposée à 1899 yuans soit 231 euros environ.

Il ne reste qu’à atteindre la sortie éventuelle d’une version européenne du smartphone pour découvrir des prix officiels en euros que l’on espère tout aussi doux.