Realme Watch S et Buds Air Pro lancés en France : montre connectée et écouteurs sans fil bon marché

La montre connectée Realme Watch S arrive en France et la marque en profite aussi pour annoncer de nouveaux écouteurs true wireless : les Realme Buds Air Pro.

Décidément très actif, Realme continue d’abreuver le marché avec de nouveaux produits et l’Europe n’y échappe pas. La marque annonce ainsi le lancement de la montre Realme Watch S et des écouteurs true wireless Realme Buds Air Pro en France. Deux produits qui, comme la grande majorité des appareils du constructeur, veulent briller par leur alléchant rapport qualité/prix.

Ce que nous réserve la montre Realme Watch S

Rappelons que la Realme Watch S avait déjà été officialisée au Pakistan et était attendue en France. La montre connectée profite d’un écran de 1,3 pouce rond et tactile, niché dans un boîtier en aluminium. Elle peut mesurer votre rythme cardiaque ainsi que la saturation en oxygène du sang.

16 activités sportives différentes sont reconnues par la Realme Watch S. On précisera par ailleurs que l’appareil tourne sous un système d’exploitation propriétaire et non pas sur WearOS. La montre fonctionne de pair avec des smartphones Android via une application dédiée Realme Link « pour obtenir une variété de commandes à distance et de rappels de notification ». Toutefois, à partir de décembre, elle sera aussi compatible avec iOS pour être utilisée avec un iPhone.

Comptez aussi sur une résistance à l’eau et à la poussière (IP68), ainsi que sur une batterie de 390 mAh promettant une autonomie de 15 jours.

Realme Buds Air Pro : des écouteurs true wireless avec réduction du bruit active

Le fabricant poursuit aussi son offensive sur les écouteurs true wireless avec les nouveaux Realme Buds Air Pro. Ces derniers profitent d’une réduction du bruit active grâce à la présence de deux micros. La marque annonce une réduction maximale de 35 dB.

Côté design, les Realme Buds Air Pro optent pour un format intra-auriculaire et, à cet égard, leur look fait penser à celui des AirPods Pro d’Apple.

Parmi les caractéristiques dévoilées, on relève une batterie de 486 mAh pour le boîtier de rangement (USB-C), un poids de 5 grammes par écouteur et une compatibilité Bluetooth 5.0.

Prix et disponibilité des Realme Watch S et Buds Air Pro

La Realme Watch S sera proposée au prix conseillé de 79,99 euros tandis que les Realme Buds Air Pro sont annoncés à 89,99 euros. Rendez-vous le 3 décembre pour la commercialisation en France de ces deux produits.