Renault Mégane E-Tech : on connaît ses prix en France, et ils sont agressifs

Renault a levé le voile sur la grille tarifaire de sa Mégane E-Tech électrique, qui oscille entre 29 200 et 45 400 euros selon les versions et les bonus écologiques inclus.

Officiellement introduite en septembre 2021, la Renault Mégane E-Tech est attendue dans nos contrées en février 2022. La dernière offensive électrique de la marque tricolore n’avait plus aucun secret à nous délivrer, excepté son prix, encore inconnu. Un manque désormais comblé par un communiqué de presse qui vient tuer le suspens.

Renault Mégane E-Tech : prix et finitions

Pour comprendre les tarifs appliqués à cette compacte branchée, il faut tout d’abord bien distinguer les deux types de batterie qui composent la gamme : l’une de 40 kWh apportera en théorie 300 kilomètres d’autonomie WLTP, contre 450 à 470 kilomètres pour l’accumulateur de 60 kWh. C’est une différence importante sur le papier.

Chaque configuration de batterie a ensuite le droit à trois niveaux de finition : Équilibre, Techno et Iconic. Qui sont eux-mêmes répartis en quatre autres déclinaisons, dont les différences se situent avant tout sur la puissance de charge et le prix : standard charge, boost charge, super charge et optimum charge.

La Renault Mégane e-Tech EV40, qui n’a droit qu’aux deux premières puissances de charge, s’organise donc de la manière suivante :

Équilibre EV40 : 7 kW (AC), 29 200 euros après bonus écologique de 6000 euros ;

après bonus écologique de 6000 euros ; Équilibre EV40 : 7 kW (AC) + 85 kW (DC), 31 200 euros après bonus écologique ;

après bonus écologique ; Techno EV40 : 7 kW (AC), 32 200 euros après bonus écologique ;

après bonus écologique ; Techno EV40 : 7 kW (AC) + 85 kW (DC), 34 200 euros après bonus écologique ;

après bonus écologique ; Iconic EV40 : 7 kW (AC), 34 900 euros après bonus écologique ;

après bonus écologique ; Iconic EV40 : 7 kW (AC) + 85 kW (DC), 36 900 euros après bonus écologique.

La finition Techno prend en compte toutes les technologies et options de l’Équilibre, mais propose en plus des phares adaptatifs avec fonction anti brouillard, un rétroviseur anti-éblouissement, une alerte de survitesse, un écran 12 pouces, des sièges avant chauffants, un volant en cuir chauffant ou encore deux ports USB-C à l’arrière.

Android Automotive au menu

La finition Iconic va encore plus loin avec une aide au stationnement avant et latéral, un système audio Harman Kardon de neuf haut-parleurs, des sièges massant, une sellerie en cuir, des jantes aluminium de 20 pouces, des vitres arrière surteintées ou bien une planche de bord Ligneah (bois découpé au laser).

Les Renault Mégane E-Tech équipées de la batterie de 60 kWh reprennent ce même principe et revendiquent une puissance de 220 chevaux et des pics de recharge encore plus élevés :

Équilibre EV60 : 7 kW (AC) + 130 kW (DC), 34 200 euros après bonus écologique de 6000 euros ;

après bonus écologique de 6000 euros ; Équilibre EV60 : 22 kW (AC) + 130 kW (DC), 35 200 euros après bonus écologique ;

après bonus écologique ; Techno EV60 : 7 kW (AC) + 130 kW (DC), 37 200 euros après bonus écologique ;

après bonus écologique ; Techno EV60 : 22 kW (AC) + 130 kW (DC), 38 700 euros après bonus écologique ;

après bonus écologique ; Iconic EV60 : 7 kW (AC) + 130 kW (DC), 39 900 euros après bonus écologique ;

après bonus écologique ; Iconic EV60 : 22 kW (AC) + 130 kW (DC), 45 400 euros après bonus écologique de 2000 euros.

Pour rappel, la Renault Mégane E-Tech embarque à son bord le système d’exploitation Android Automotive, qui lui donne directement accès aux services du géant américain. Il est également question de mise à jour à distance, d’une garantie constructeur de deux ans et d’une garantie de huit ans ou 160 000 kilomètres pour la batterie.

Cette compacte électrique est enfin disponible en location à partir de 219 euros par mois.

