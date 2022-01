Renault a désormais une date pour l’électrification complète de son catalogue

Luca de Meo, PDG du groupe Renault, a pris la parole lors d'une conférence de presse au Centre technique Renault à Paris.Le groupe automobile va rejoindre d'autres marques, comme Ford ou Mini, qui ont déjà fait des annonces dans le même sens. L'électrification complète a désormais une date.

Renault rejoint également les constructeurs qui ne vendront que des voitures électriques qu’à partir de 2030, tout vient d’être confirmé. Cette offre toute électrique de Renault ne sera disponible qu’en Europe. En effet, sur le reste des marchés, la firme au losange continuera à vendre des voitures thermiques, même si l’offre sera de plus en plus réduite.

Le projet Renaulution

L’annonce, qui intervient un an après l’annonce du projet Renaulution, est analysée comme une accélération de la part de Renault. Même constat pour les autres marques du groupe – Dacia, Alpine et Lada en Russie – qui seront électrifiées mais à un rythme plus modéré.

Ce plan est accompagné de résultats, avec 2 milliards d’euros de coûts fixes en moins. Des postes ont été supprimés (6 300 départs de salariés programmés entre 2020 et 2025), le coût de développement des prochains véhicules a également été réduit, enfin Renault a simplifié sa gamme. Bref, cette transformation a un coût élevé, elle doit permettre de restaurer la profitabilité.

L’année dernière, Renault a annoncé sa toute nouvelle Renault Megane E-Tech, très ambitieuse avec sa plateforme CMF-EV mais aussi l’OS Android Automotive, mais aussi la Dacia Spring qui est la voiture électrique la moins cher du marché. Le groupe français a également évoqué le succès de l’Arkana E-Tech.

Renault va bientôt annoncer le successeur du Kadjar, il s’agit d’un SUV nommé Austral. Une première silhouette a été dévoilée ce mois-ci. Elle sera dévoilée complètement dans les prochaines semaines, pour faire face à la Peugeot 3008. Au total, jusqu’à 27 nouveaux véhicules seront commercialisés dans le groupe d’ici 2025.

En 2014, Renault devrait annoncer ce qui semble être le successeur de la Zoé — sa fin a été actée pour 2024 — ce concept de Renault R5 sera tout d’abord basé sur la nouvelle plateforme CMF-BEV de l’Alliance. Cette carte de la nostalgie — qui devrait également s’appliquer à une Renault 4 électrique — prend forme petit à petit.

