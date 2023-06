Alpine (Renault) pourrait devenir une marque chinoise, ou presque, avec ses voitures électriques

Alpine, la marque sportive du groupe Renault, serait actuellement en train de chercher de nouveaux investisseurs afin d'accélérer son développement. Et le groupe chinois Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr, Lynk & Co, etc.) serait déjà tout particulièrement intéressé pour obtenir des parts de l'entreprise tricolore.

Pour l’heure, et depuis son grand retour en 2017, Alpine ne propose qu’un seul modèle dans sa gamme, l’A110. Mais cela va bientôt changer, alors que le constructeur tricolore va devoir à son tour passer au 100 % électrique au cours des prochaines années. Et la firme y travaille déjà très activement.

De nouveaux partenaires

Elle vient en effet de lever le voile sur le concept Alpine A290_β, qui annonce sa future citadine 100 % électrique, qui n’est autre qu’une version sportive de la Renault 5 E-Tech, qui verra le jour dans le courant de l’année 2025. D’autres modèles sont également prévus par la suite, dont un SUV qui avait également été rapidement annoncé, ainsi qu’un coupé sportif.

Un plan produit très prometteur, donc pour la marque originaire de Dieppe. Mais pour atteindre son objectif, celle-ci va devoir prendre diverses mesures. Et pour cause, et comme le rappelle le magazine Les Echos, l’entreprise souhaite multiplier son chiffre d’affaires par dix d’ici à 2030 et lancer pas moins de cinq nouveaux modèles dans son catalogue à cette même échéance.

Mais pour y arriver, il faut bien sûr de l’argent, beaucoup d’argent. C’est ainsi que le patron de Renault, Luca de Meo a annoncé être à la recherche de nouveaux investisseurs pour Alpine. Une déclaration faite lors de l’assemblée générale de la marque au losange, qui s’est tenue le 11 mai dernier et qu’il est possible de visionner sur Youtube.

Pour l’heure, aucune entreprise n’a encore confirmé avoir signé avec la firme normande, qui souhaite accélérer son expansion aux États-Unis et en Chine. Mais les journalistes des Echos affirment qu’un constructeur serait déjà très intéressé. Il s’agit sans grande surprise du groupe chinois Geely, qui possède déjà Volvo, Lotus ou encore Lynk & co et la jeune marque Geometry ainsi que Zeekr (la fameuse voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie qui arrive en Europe). Ce dernier vient également de passer au capital d’Aston Martin depuis quelques jours.

Quels enjeux ?

À vrai dire, le constructeur asiatique n’est pas vraiment inconnu de Renault. Et pour cause, celui-ci possède déjà un tiers de ses activités en Corée du Sud et devrait également prendre 30 % de participation dans Horse. Il s’agit pour mémoire de l’une des nouvelles entités de Renault, dédiée au développement des motorisations thermiques. Elle est désormais séparée de Ampère, qui travaille uniquement sur l’électrique.

Si le projet de développer une future A110 électrique en partenariat avec Lotus a finalement été abandonnée, celui-ci pourrait peut-être renaître avec l’arrivée de Geely au capital. Rien n’est cependant encore sûr pour le moment, tandis que Luca de Meo explique être en train de « passer en revue des investisseurs potentiels« . Alpine a en effet besoin de liquidités, sans urgence toutefois. L’an dernier, le constructeur a dégagé 2,1 milliards d’euros de free cash-flow, contre 10,8 pour Stellantis.

Le constructeur cherche également des investisseurs pour son écurie de Formule 1, puisque que Renault possède actuellement 100 % des parts. Néanmoins, la firme tient à rassurer ses fans en expliquant que la vente de cette dernière n’est pas à l’ordre du jour. Qui sait, peut-être que Geely se positionnera également ? Quoi qu’il en soit, l’arrivée du groupe chinois pourrait être très mal perçue, alors que les spécialistes alertent déjà sur l’invasion des constructeurs venus de l’Empire du Milieu.

À tel point que le pays est devenu le 1er exportateur mondial depuis peu. Le groupe Renault souhaite également étoffer les activités de Mobilize, qui propose des solutions de mobilité, en lançant des offres de services autour de l’énergie. L’entreprise a déjà dévoilé l’an dernier des bornes de recharge ultra-puissantes de 400 kW, qui seront installées dans ses concessions. De son côté, la filiale The Future is Neutral continue à travailler sur le recyclage des batteries comme le font notamment Mercedes et Tesla.

