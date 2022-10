Voiture électrique : Renault dévoile les bornes de recharge les plus puissantes d’Europe

Renault va travailler main dans la main avec sa filiale Mobilize pour créer son propre réseau de recharge rapide. Plus de 200 stations seront installées directement dans les concessions, afin d'offrir divers services à ses clients.

Si l’on est encore loin de l’objectif de 100 000 bornes rapides installées sur le territoire fin 2021, leur nombre continue d’augmenter au fil du temps. Et heureusement, car les ventes de voitures électriques grimpent également très fortement. C’est notamment pour cela que de nouveaux acteurs se lancent notamment sur le marché de la charge, dont Kallista Energy ou encore Circontrol, qui propose les bornes les plus puissantes d’Europe à 400 kW.

Un réseau dédié

Les constructeurs automobiles aussi sont de plus en plus intéressés par ce marché, alors que Volkswagen, Ford, Hyundai, Mercedes et BMW se sont notamment associés pour fonder la co-entreprise Ionity. Mais certains préfèrent de leur côté faire cavalier seul. On pense bien évidemment à Tesla, qui possède son propre réseau de Superchargeurs, qui vient de dépasser les 10 000 en Europe il y a quelques jours.

Il y a aussi Renault, qui reste lui aussi indépendant et qui souhaite créer sa propre infrastructure. Pour cela, la firme au losange s’associe avec sa filiale Mobilize, spécialisée dans les solutions de mobilité et qui a dévoilé hier sa Duo, future remplaçante de l’actuelle Twizy.

Les bornes les plus puissantes d’Europe

Dans un communiqué, l’entreprise, co-fondée avec le chinois Jiangling Motors annonce en effet la création de 200 stations regroupées au sein du réseau Mobilize Fast Charge dans toute l’Europe d’ici à mi-2024. Ouvert à tous les véhicules électriques, ce dernier comptera 90 stations de recharge rapide en France.

Celles-ci seront alors installées directement dans les concessions et seront ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chacune proposera six points de charge, allant jusqu’à 400 kW. C’est la puissance la plus élevée pour le moment en France, mais aussi en Europe. À titre de comparaison, les Superchargeurs Tesla ne dépassent pas les 250 kW. La version V4, qui devrait bientôt arriver plafonnerait quant à elle à 350 kW.

Tout pour le confort

Ces stations seront principalement implantées dans des concessions situées à moins de cinq minutes d’une sortie d’autoroute. Selon le communiqué, cela devrait correspondre à une station de charge ultra-rapide tous les 150 kilomètres le long des grands axes français.

Un espace de détente dédié sera également créé dans tous les showrooms équipés de ces bornes, permettant ainsi aux clients de boire un café mais également de travailler en profitant du Wi-Fi. Il sera aussi possible de jouer à la console ou de recharger son téléphone. Les prix de la recharge n’ont pas encore été dévoilés par l’entreprise, mais celle-ci précise que les détenteurs de la carte de Mobilize pourront profiter de tarifs préférentiels dans ce nouveau réseau.

Panneaux photovoltaïques et batteries de stockage

Celui-ci sera équipé d’un système de gestion intelligente de l’énergie, alors que certaines stations seront équipées de panneaux solaires. Un système de stockage stationnaire qui utilisera des batteries de véhicules électriques recyclées sera également installé afin de réduire le pic de consommation sur le réseau électrique.

Les stations pourront délivrer jusqu’à 600 kW en temps réel aux six bornes. Dans le pire des cas, lorsque six voitures sont reliées en même temps, la puissance par borne ne pourra donc pas dépasser 100 kW. Mais on imagine qu’un système intelligent permettra de faire varier la puissance par borne, selon le besoin de chaque voiture.

Par ailleurs, le service proposé par Mobilize sera moins dépendant du réseau électrique national, permettant alors de réduire les coûts, notamment lorsque le prix de l’électricité est en forte hausse comme c’est le cas actuellement.

