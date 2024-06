Voici la version super performante de la Renault 5 E-Tech électrique : l’Alpine A290

Après un premier concept et plusieurs teasers, ça y est : l'Alpine A290, la version performante de la Renault 5 E-Tech, est enfin présentée. Basée sur la R5 électrique, elle s'offre un style sportif, mais surtout les moteurs puissants et des liaisons au sol dignes de la réputation de la marque de sport française. Voici toutes les informations sur cette voiture électrique et performante.

Vous aimez la Renault 5 E-Tech, mais vous aimeriez un peu plus de piquant ? Bonne nouvelle : voici l’Alpine A290, la version performante de la R5 électrique, qui compte bien voler quelques clients aux Mini Cooper SE, Abarth 500e ou Lancia Ypsilon HF.

Annoncée par le concept-car A290_β, cette Alpine A290 muscle son jeu avec un style démonstratif, des moteurs puissants et un châssis retravaillé. De quoi être fidèle à l’image du préparateur de Dieppe, désormais marque à part entière du groupe Renault, qui présente ici la première voiture électrique de son histoire ?

Fiche technique

Modèle Alpine A290 Dimensions 3,990 m x 1,820 m x 1,520 m Puissance (chevaux) 220 chevaux 0 à 100km/h 6,4 s Niveau d'autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 170 km/h Taille de l'écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 38000 euros Fiche produit

Un look démonstratif (peut-être trop ?)

À la découverte des premières photos de cette Alpine A290, on reconnaît au premier coup d’œil la base de la Renault 5 E-Tech. La vocation sportive de la voiture est cependant visible, notamment au niveau de la face avant, avec un bouclier spécifique et une seconde paire de projecteurs, inspirés des phares des voitures de rallye (qui fait partie intégrante de l’historique Alpine).

Évidemment, le logo Renault disparaît, remplacé par un lettrage Alpine. L’indicateur de charge sur le capot reste présent, mais remplace le « 5 » de la Renault par le A fléché. Sur les flancs, les passages de roue et les jupes élargies mettent au parfum et laissent sous-entendre un travail sur le châssis. Les designers se sont en outre amusés à insérer un rappel des prises d’air de la mythique Renault 5 Turbo des années 80, bien sûr factice sur cette version 100 % électrique.

À l’arrière, en revanche, les modifications sont bien plus discrètes : pas d’aileron, pour des questions d’aérodynamisme selon la marque, ou encore des optiques intégralement reprises de la R5. Seul le bas de caisse passe au noir, à l’inverse de la R5 électrique qui reste couleur carrosserie.

Logiquement, les dimensions de cette A290 restent proches de la Renault, avec 3 990 mm de long (dont 2 530 mm d’empattement), pour une largeur de 1 820 mm et une hauteur de 1 520 mm. C’est 70 mm de plus en longueur pour 10 mm de plus en largeur (malgré des voies élargies de 60 mm) et 20 mm de plus en hauteur.

Un habitacle quasi-identique, des écrans sous Google Automotive

Les contraintes de coût semblent également poindre dans l’habitacle, ou cette A290 ressemble très fortement à la Renault 5 E-Tech. La planche de bord est identique et même les sièges sont repris, simplement revus au niveau du rembourrage. Seules spécificités : un volant et un sélecteur de rapport sur la console centrale, inspirés de l’A110.

Le volant récupère des molettes de réglages spécifiques, permettant de gérer les modes de conduite, l’intensité de la régénération (sans pour autant arriver à la conduite à une pédale) et l’activation de l’overboost pour libérer toute la puissance durant 10 secondes.

Quant aux écrans, s’ils reprennent les tailles de la R5 (10,25 pouces derrière le volant et 10,1 pouces au centre) et l’interface Google (Android) Automotive, leurs affichages sont revus, avec l’apparition d’un menu dédié à la télémétrie et à des petits challenges de conduite.

On retrouve donc les services Google et un magasin d’applications (Play Store) dans ces écrans connectés, avec une compatibilité over-the-air pour des mises à jour à distance et une application dédiée sur son smartphone.

Moteurs et performances : deux choix

La carte maitresse de l’Alpine A290, c’est bien entendu ses performances plus affûtées par rapport à la Renault 5 E-Tech. La différenciation débute aux motorisations, avec deux choix : 180 et 220 ch, contre 150 ch maximum pour la Renault.

Les accélérations sont logiquement en progrès, avec un 0 à 100 km/h effectué en respectivement 7,4 et 6,4 s (contre 8 s pour la R5). Notons enfin qu’il s’agit d’un seul et même moteur, emprunté aux Mégane et Scénic E-Tech, avec simplement deux cartographies pour des puissances différentes.

Un gros travail sur le châssis semble également avoir été apporté, avec des modifications apportées sur les suspensions (qui adoptent ses butées hydrauliques), les freins, les pneus (développés spécifiquement avec Michelin), la gestion du couple et, bien entendu, une mise au point spécifique. Alpine assure en outre que le centre de gravité très bas, dû à la batterie dans le plancher, ajoute à l’agilité de son A290.

A290 GT / GT Premium A290 GT Performance / GTS Puissance 180 ch 220 ch Couple 285 Nm 300 Nm 0-100 km/h 7,4 s 6,4 s Batterie 52 kWh 52 kWh Autonomie 380 km 380 km

Comme souvent pour les voitures électriques sportives, un son artificiel, baptisé « Alpine Drive Sound », est présent pour accompagner le conducteur en imitant le bruit d’un moteur thermique. Le tout sera émis par un système son signé Devialet de 9 haut-parleurs et 615 watts.

En face, la concurrence ne se laissera pas faire. La Mini Cooper SE développe 218 ch et abat le 0 à 100 km/h en 6,7 s, tandis que la toute récente Lancia Ypsilon HF s’annonce redoutable, avec 240 ch et un 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. N’oublions pas la MG4 XPower, avec ses quatre roues motrices, ses 435 ch et son 0 à 100 km/h en 3,8 s, le tout pour un tarif attractif.

La plus grosse batterie d’office, une charge bidirectionnelle incluse

Pour alimenter tout cela, Alpine s’est concentré sur la plus grosse batterie de la Renault 5, à savoir un pack NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 52 kWh, associée de série à une pompe à chaleur.

Évidemment, les prétentions sportives et les moteurs plus puissants se retrouvent dans l’autonomie, en baisse par rapport à la R5 électrique avec 380 km en une charge (valeur à confirmer avec l’homologation WLTP), contre 410 km pour la Renault 5. Les capacités de recharge restent cependant identiques, avec 100 kW max, de quoi passer de 15 à 80 % de batterie en 30 minutes.

Cette Alpine A290 reçoit de plus la charge bidirectionnelle (V2L, V2G), capable d’alimenter aussi bien un autre appareil que sa maison ou le réseau électrique via une wallbox et un abonnement d’énergie spécifiques. Dans ce cas, vous serez rémunérés sur la durée durant laquelle la voiture sera branchée, de quoi faire des économies sur votre facture d’électricité.

Quatre finitions, à partir de 38 000 euros

Une seule batterie, deux moteurs, mais quatre finitions : Alpine a créé une gamme complète pour son A290. On commence avec la GT et son moteur de 180 ch, ses jantes 19 pouces, sa suite Google Automotive connectée et son régulateur adaptatif, tandis que la GT Premium y ajoute un intérieur cuir, la peinture biton ou le volant chauffant.

La GT Performance passe à la vitesse supérieure en récupérant le moteur de 220 ch, des pneus orientés « performance » et des détails de style, tandis que le haut de gamme GTS y ajoute encore quelques raffinements spécifiques, comme des jantes noires.

Si les tarifs définitifs ne seront connus qu’à l’ouverture des commandes en juillet, Alpine évoque un premier prix aux alentours des 38 000 euros et une gamme complète sous les 47 000 euros. Sa fabrication en France, à Douai, lui permet donc d’accéder au bonus écologique français. Les premières livraisons auront lieu fin 2024, soit peu de temps après celles de la Renault 5 E-Tech.

Avec cette A290, Alpine rentre donc officiellement dans l’ère de l’électrique. La citadine ne sera cependant pas seule, puisque toute une gamme, le « Dream Garage », est prévue, avec plusieurs SUV et une version 100 % électrique de l’A110, aussi bien en coupé qu’en cabriolet.