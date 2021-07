Galaxy A10e : le mobile low cost de Samsung passe lui aussi à Android 11

Maintenant qu'Android 11 est installé sur l'essentiel appareils haut et milieu de gamme, le voilà qui débarque progressivement sur les modèles les plus abordables des différents constructeurs. Le Samsung Galaxy A10e, compte parmi les mobiles low cost à en profiter.

Nous parlions récemment du Galaxy A10s, mais le Galaxy A10e, lancé lui aussi en 2019, va également pouvoir passer sur Android 11. Il s’agissait lors de sa sortie d’un des mobiles les plus abordables de Samsung, et l’on apprend qu’il profitera bien de la dernière version en date du système d’exploitation de Google. Si l’appareil avait bien reçu une mise à jour de sécurité en juin dernier, son passage sur Android 11 n’était pourtant pas tout à fait garanti.

Android 11 arrive pourtant sur l’appareil en ce mois de juillet, avec un déploiement qui a déjà commencé outre-Atlantique sous le numéro de firmware « A102USQUBCUFC ». Cette mise à jour majeure d’Android déboule en même temps qu’un nouveau patch de sécurité.

Une fiche technique limitante

Comme le précise SamMobile, toutes les fonctionnalités d’Android 11 ne seront toutefois pas accessibles au Galaxy A10e, qui est limité par une fiche technique très modeste. D’autant plus modeste que deux ans se sont écoulés depuis sa mise sur le marché. Cela dit, l’appareil sauvera les meubles en profitant de la version la plus récente de l’interface One UI de Samsung.

Lancé avec Android 9, l’appareil avait déjà hérité d’une mise à niveau vers Android 10. Son éligibilité pour Android 11 marque donc aussi sa dernière mise à jour majeure. Pour les deux prochaines années, le A10e devra se contenter de simples mises à jour de sécurité. Passé ce délai, il ne pourra plus profiter d’aucune mise à jour, ce qui amorcera la fin de son cycle de vie — en tout cas sur le plan logiciel.

Pour rappel, le Galaxy A10e embarque un écran IPS HD+, une puce à huit cœurs Exynos 7884 (2 cœurs Cortex-A73 à 1,6 GHz et 6 cœurs Cortex-A53 à 1,35 GHz), jusqu’à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, un capteur dorsal de 8 Mpx et un module selfie de 5 Mpx. L’appareil avait été lancé sous la barre des 150 euros.