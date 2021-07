Samsung : votre Galaxy A10s va accueillir Android 11 très bientôt

Lancé il y a deux ans, le Samsung Galaxy A10s va bientôt hériter de son sésame vers Android 11, dont le déploiement a déjà débuté en Asie sur l'appareil.

Android 12 a déjà pointé le bout de son nez, mais seulement en bêta et sur certains appareils. En attendant une généralisation de cette nouvelle version de l’OS, le déploiement d’Android 11 se poursuit pour toucher progressivement les smartphones un peu plus anciens.

Après avoir mis à jour l’essentiel de ses modèles haut et milieu de gamme, Samsung s’attaque ainsi à son Galaxy A10s. Lancé en août 2019, sur l’entrée de gamme, le mobile va très bientôt profiter de son ticket pour Android 11 au travers d’une mise à jour majeure qui comportera aussi le dernier patch de sécurité concocté par le géant coréen.

Android 11 en phase d’approche sur le A10s

On notera quand même que Samsung semble avoir pris un peu d’avance sur son planning initial de déploiement pour Android 11. Si l’on se réfère au programme partagé par la marque en décembre 2020, le Galaxy A10s aurait dû passer sous Android 11 en août prochain. D’après SamMobile, le précieux sésame arrivera vraisemblablement quelques semaines plus tôt. Son déploiement a en effet été engagé dès aujourd’hui en Malaisie et au Vietnam. Il risque donc de se matérialiser prochainement en Europe, probablement avant la fin juillet.

Comme l’explique le site, la mise à jour porte la référence « A107FXXU8CUG1 ». Elle apporte notamment avec elle une interface remaniée, des applications natives améliorées, un meilleur accès aux commandes pour la maison connectée, ou encore davantage d’options pour l’écran de verrouillage. La correction de bugs et l’amélioration des performances et de la stabilité du Galaxy A10s sont aussi au menu.

Pour rappel, l’appareil avait été lancé sous Android 9.0. Android 11 est donc la seconde et dernière mise à jour majeure attendue sur le A10s, qui n’est pas concerné par les trois ans de support promis par Samsung pour certains modèles. L’année prochaine, le mobile devra donc se contenter de simples mises à jour de sécurité.