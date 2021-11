Samsung Galaxy S22 et S22 Plus : un design vraiment conservateur qui se confirme

Le design des Samsung Galaxy S22 et S22 Plus semblent de plus en plus se confirmer : le duo n’aurait visuellement rien d’innovant par rapport à la génération précédente. A contrario de la version Ultra.

Attendus dans le courant des mois de janvier ou février 2022, les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra continuent de faire le chou gras des leakers… avec des théories très contradictoires pour le modèle le plus haut de gamme. Personne n’arrive en effet à se mettre d’accord sur le design de son module photo.

En forme de P, avec un double îlot vertical, en goutte d’eau : les thèses s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Seules de nouvelles indiscrétions ultra fiables ou l’officialisation du téléphone pourraient nous confirmer l’une de ces trois hypothèses. Ce qui semble de plus en plus certain en revanche, c’est bien le design conservateur des S22 et S22 Plus.

Pas de chamboulement esthétique

Lets Go Digital dit détenir de nouvelles informations au sujet du duo. Pour cela, le Youtubeur coréen Super Roader — qui est aussi un ancien employé sud-coréen de Samsung — leur a livré quelques éléments inédits. Pour les illustrer, le site a alors fait appel au designer Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn, pour créer une série de rendus.

En clair, les Galaxy S22 et S22 Plus devraient vraiment ressembler comme deux gouttes d’eau à l’ancienne génération. Ces supputations corroborent celles de OnLeaks, leaker fiable et réputé, qui misait lui aussi sur une formule identique : à savoir un bloc optique débordant sur la partie latérale du téléphone. La grosse différence se situerait au niveau de leur taille.

Au niveau des écrans, Lets Go Digital mentionne lui aussi une dalle de 6,06 et 6,55 pouces pour les S22 et S22 Ultra, respectivement, comme le pense déjà le leaker Ice Universe. Des diagonales plus petites que la gamme S21.

Pas de S Pen, sauf pour l’Ultra

Les rendus créés montrent également un écran plat, alors qu’aucun emplacement pour le S Pen ne serait au menu. Cette faveur serait réservée à la version Ultra, qui pourrait alors mettre fin au parcours de la gamme Galaxy Note, comme on s’y attend depuis plusieurs mois.

Dans tous les cas, de nouvelles fuites devraient probablement surgir de la Toile au cours des prochains mois. L’occasion de dessiner plus en détail les contours des futurs Galaxy S22.