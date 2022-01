Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra : les coques officielles fuitent elles aussi

Alors que la sortie des nouveaux Galaxy S22 est imminente, des images des coques officielles ont été dévoilées. Elles viennent confirmer les designs connus des futurs flagships de Samsung.

Les fuites et nouvelles à propos des très attendus Samsung Galaxy S22 se multiplient ces dernières semaines. Rien d’étonnant en soi, puisque le lancement officiel des nouveaux fleurons de Samsung est imminent. Le 9 février prochain, les Galaxy S22 seront officiellement présentés au monde.

On connaît donc déjà les coloris qui seront disponibles, la grille des prix et bien d’autres informations encore. Il restait donc peu de secrets concernant ces smartphones haut de gamme. Une dernière fuite massive a récemment achevé de dévoiler l’ensemble des caractéristiques techniques des différents modèles.

Les coques et étuis officiels en images

Les révélations ne sont donc pas finies puisque ce sont désormais les coques officielles de Samsung qui sont apparues. Sur les images réelles (et non des rendus) révélées par SamMobile, on peut voir trois modèles différents. Les coques officielles des modèles S22 et S22 Plus sont en cuir (noir pour le S22, vert forêt pour le S22 Plus). Il semble probable que des coloris supplémentaires soient proposés à la sortie.

Coque du S22 Plus // Source : SamMobile Coque du S22 // Source : SamMobile Etui du S22 Ultra // Source : SamMobile Etui du S22 Ultra // Source : SamMobile

Pour le modèle Ultra, c’est le Smart Clear View Cover, le modèle d’étui à rabat officiel de la marque, qui se dévoile en blanc. Samsung y a apparemment abandonné la bande transparente au profit d’une découpe rectangulaire pour l’affichage de l’heure et des notifications.

Ces coques confirment bien les designs connus des nouveaux modèles. Les Galaxy S22 et S22 Plus auront tous deux une apparence très similaire, tandis que le S22 Ultra se démarquera avec des bords beaucoup plus carrés. Son design est en effet plutôt semblable à celui du Galaxy Note 20 Ultra. Il pourra d’ailleurs également accueillir un stylet S Pen.

Courage, les Galaxy S22, c’est pour bientôt…

