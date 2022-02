Samsung Galaxy A53 : images, fiche technique… On sait presque tout

Le Samsung Galaxy A53 ne réserve presque plus de secrets après que WinFuture dévoile plusieurs images du smartphone et en confirme plusieurs caractéristiques.

Le Samsung Galaxy A53 va prendre la succession du Galaxy A52. Positionné sur le milieu de gamme, cette lignée de produits — appartenant à la très grande famille des Galaxy A — fait partie des succès commerciaux les plus importants de la marque coréenne. L’année 2022 ne devrait pas faire exception et, ça tombe bien, le réputé site allemand WinFuture dévoile en avance à la fois des images du téléphone et plusieurs de ses caractéristiques.

Le plein d’informations sur le Samsung Galaxy A53

Ce n’est pas la première fuite de ce genre qui concerne le Galaxy A53. L’intérêt ici est de pouvoir corroborer bon nombre d’informations et d’avoir une idée plus précise de l’appareil. Attendez-vous donc à un écran de 6,5 pouces avec un affichage AMOLED et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. WinFuture mise par ailleurs sur un Exynos 1200 — le nom probable de la nouvelle puce Samsung pour ce segment. Huit cœurs dont deux cadencés à 2,4 GHz sont pressentis.

Samsung Galaxy A53 // Source : WinFuture Samsung Galaxy A53 // Source : WinFuture Samsung Galaxy A53 // Source : WinFuture

Pour la photo, le Samsung Galaxy A53 miserait sur un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle (12 Mpx) et de deux autres caméras de 5 mégapixels pour, respectivement, la gestion de la profondeur et les prises de vue macro. En selfie, c’est un capteur frontal de 32 mégapixels qui serait aux commandes.

Misez sur 128 Go de stockage (extensible à 1 To) et sur vraisemblablement 6 Go de RAM. La batterie du Galaxy A53 aurait une capacité de 5000 mAh. À ce sujet, notez qu’une récente rumeur évoque une charge de 25 W. Enfin, citons la compatibilité avec le réseau 5G, une épaisseur de 8,1 mm et un poids de 189 grammes.

La présentation officielle ne devrait pas trop tarder pour ce smartphone, mais avant cela, Samsung donne rendez-vous le 9 février pour dévoiler ses Galaxy S22.

