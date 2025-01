Samsung Galaxy A53 : la version Entreprise Edition avec 5 ans de patchs de sécurité est 150 € moins chère pour les soldes

Le Samsung Galaxy A53 Enterprise Edition est un smartphone de milieu de gamme doté d’une fiche technique vraiment équilibrée. Cette version profitera en plus de 5 ans de patchs de sécurité, ce qui est tout de même bien plus tranquillisant. Pendant ces soldes d’hiver, vous la trouverez à 249 euros au lieu de 399 euros chez Darty.

Testé et approuvé par vos serviteurs, qui lui ont attribué l’excellente note de 9/10, le Samsung Galaxy A53 est un smartphone de milieu de gamme équilibré qui propose même quelques caractéristiques empruntées à des modèles bien plus haut de gamme. Si la version de base est évidemment excellente, le modèle Enterprise Edition devrait encore plus convaincre les foules, puisqu’il garantit jusqu’à 5 ans de patchs de sécurité, donc il lui reste encore 2-3 ans. Pendant les soldes d’hiver, cette référence qui cumule les atouts est affichée à moins de 250 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy A53 EE

Une dalle Amoled rafraîchie à 120 Hz

Une bonne autonomie

Cinq ans de patchs de sécurité

Auparavant affiché à 399 euros, le Samsung Galaxy A53 EE est aujourd’hui disponible en promotion à 249 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A53 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une prise en main toujours aussi agréable

Le Samsung Galaxy A53 EE est un modèle qui, comme la version de base, présente des tranches plates, un dos rectiligne et un poids plume de 189 g. Autant dire qu’il tient très bien en main et peut être porté pendant plusieurs heures sans aucune gêne. Ce smartphone se révèle aussi particulièrement robuste, non seulement grâce à son verre Gorilla Glass 5 à l’avant, mais aussi et surtout à sa certification IP67 : le Galaxy A53 peut donc résister à l’immersion en eau douce jusqu’à une profondeur de 1,0 m pendant au moins 30 mn.

À l’avant de ce modèle, on trouve une dalle Amoled Full HD+ de 6,5 pouces, qui propose aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La navigation est donc particulièrement fluide et réactive. La luminosité maximale mesurée de 707 cd/m² est quant à elle très bonne et nous évite d’avoir à plisser les yeux en plein soleil pour lire les informations affichées. Toutefois, le capteur de luminosité pêche un peu, de temps en temps.

Des performances convaincantes et de l’IA

Dans les entrailles du Samsung Galaxy A53 EE, se loge une puce Exynos 1280, épaulée par 6 Go de mémoire vive. Il ne s’agit certes pas d’une configuration ultra-puissante, mais elle s’en sort plutôt bien pour les usages du quotidien, malgré quelques petits ralentissements pour les tâches plus énergivores. Le smartphone parvient tout de même à faire tourner quelques jeux 3D, mais sans pousser les paramètres graphiques à leur maximum. Au moins, le A53 chauffe très peu. Par ailleurs, ce modèle étant un « Enterprise Edition », il bénéficiera de 5 ans de patchs de sécurité, ce qui est vraiment rassurant. Et côté logiciel, c’est One UI 6.1, basé sur Android 14, qui est en place. Une interface maison toujours aussi soignée et pleine de fonctions intelligentes, notamment côté photo.

Justement, côté photo, le Galaxy A53 s’appuie sur un capteur principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Une belle polyvalence, donc. Dans l’ensemble, on peut capturer de beaux clichés, avec un joli piqué s’ils sont pris de près. Le mode portrait est aussi très réussi. Enfin, concernant son autonomie, le Galaxy A53 embarque une batterie de 5 000 mAh, qui promet environ deux jours d’utilisation avec un usage modéré. En revanche, la charge rapide est absente, et la recharge sera donc assez longue…

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A53.

À lire aussi :

Quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2025 ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.