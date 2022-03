Samsung Galaxy A53 : il pourrait goûter à une fonction vidéo très haut de gamme

Selon le leaker Sudhanshu Ambhore, le Galaxy A53 aurait le privilège de capturer des vidéos en 8K. Une fonctionnalité généralement réservée aux smartphones premiums, que l’on retrouverait ici sur un téléphone du milieu de gamme.

D’après les dernières rumeurs relayées par The Korea Herald, Samsung profiterait du mois de mars pour introduire sa nouvelle gamme Galaxy A. Cette dernière est généralement à cheval entre l’entrée et le milieu de gamme selon le modèle sélectionné, avec des prix oscillant entre 200 et plus de 400 euros le jour de leur sortie.

Parmi les téléphones attendus, citons le Galaxy A53. Plusieurs fuites ont déjà eu lieu à son sujet. WinFuture a notamment révélé une série de caractéristiques, que le leaker Sudhanshu Ambhore, connu de la communauté Slashleaks, vient corroborer par le biais d’un nouveau message Twitter.

De la 8K sur du milieu de gamme ?

Le Galaxy A52 pourrait donc opter pour un écran AMOLED de 6,5 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un quadruple capteur photo, d’une batterie de 5000 mAh et d’une compatibilité avec la charge à 25 W. En revanche, Sudhanshu Ambhore insiste sur l’absence de bloc de charge dans la boîte du téléphone.

Cette prédiction ne sort pas de nulle part et rejoint d’ailleurs les propos de Yogesh Brar. Cet autre leaker estime lui aussi que Samsung va rendre orphelin ses gammes Galaxy A et Galaxy M de tout chargeur. Une prédiction à accueillir avec prudence tant que Samsung ne l’a pas officiellement annoncé.

Samsung Galaxy A53 5G full specifications! pic.twitter.com/HJHaWLDgZl — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 5, 2022

Mais surtout, Sudhanshu Ambhore a glissé une petite caractéristique vidéo ô combien étonnante. Selon lui, le Galaxy A53 serait en mesure de filmer en 8K à 24 FPS. Cette fonctionnalité est généralement à mettre au crédit de téléphones haut de gamme ou premium, et non milieu de gamme.

Le Galaxy A53 serait donc une petite exception en la matière en proposant ce niveau de qualité vidéo. Si c’est le cas, on peut donc s’attendre à ce que Samsung l’utilise comme un argument marketing fort auprès du grand public. Mais attention, il ne faudra pas non plus se laisser berner.

Un game changer ? Pas forcément

La qualité 8K reste une fonctionnalité de niche rarement adoptée par les utilisateurs, et dont la stabilisation peut parfois pêcher selon les modèles. Les vidéos 8K sont également des fichiers très lourds qui prennent énormément de place dans votre téléphone. Bref, on doute qu’elle soit pleinement adoptée par les utilisateurs du Galaxy A53.

Pour rappel, le Galaxy A52 avait été lancé au prix de 379 euros l’an passé, contre 449 euros pour la version 5G. On peut donc s’attendre à une fourchette tarifaire relativement similaire pour son successeur.

