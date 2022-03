« Diamond » serait le nom de code d'un des futurs smartphones premium de Samsung. Et la vraie identité de l'appareil fait déjà débat.

On en sait un petit peu plus sur ce que prépare Samsung. La marque travaillerait sur une nouveauté qui se cacherait pour l’instant sous le nom de code « Diamond » d’après un tweet désormais supprimé du leaker Ice Universe — mais XDA Developers avait pu reprendre l’information. Plusieurs hypothèses se font face, et il est intéressant de les étudier.

La première piste potentielle, celle défendue à la base par Ice Universe, voudrait qu’il s’agisse d’un nouveau format de smartphone semblable à ceux que Samsung a pu présenter durant le Display Week 2021 avec toute une flopée d’écrans pliables et enroulables. Un récent bruit de couloir laissait déjà entendre que Samsung envisagerait de lancer un troisième format de smartphone pliant et le nom de code « Diamond » pourrait éventuellement être lié à ce projet. Mais dans quel format ? Nous ne pouvons pas encore le déterminer.

Smartphone extensible ou Galaxy S23 ?

Le tweet d’Ice Universe s’accompagnait également d’un cliché pour étayer cette théorie. On y voyait plusieurs dirigeants de la marque et l’un d’entre eux tenait dans la main un appareil à la forme inconnue. Ce dernier était dépourvu de charnière centrale et pouvait porter à croire que l’option d’un smartphone extensible (avec un écran enroulable donc) était envisagée chez Samsung, à l’image de l’étonnant prototype Oppo X 2021.

D’autres facteurs portent également à croire que Samsung serait prêt à se lancer puisque lors de l’annonce de ses résultats financiers du quatrième semestre 2020, la division Display du groupe avait évoqué son envie de commercialiser des écrans enroulables pour 2021.

We hear Samsung’s Project Diamond is the S23…Doesn’t look like a 3rd foldable device this year. But now we know what S23 is called internally… — Ross Young (@DSCCRoss) March 24, 2022

Une autre théorie est arrivée entre temps et viendrait corriger la précédente. Elle nous vient de Ross Young, un analyste spécialiste du marché des écrans qui a depuis tweeté qu’il s’agirait en fait du nom de code du prochain smartphone Galaxy de la marque, le Galaxy S23, qui serait normalement prévu selon le calendrier habituel pour le début de l’année prochaine. S’il s’agit bien de ce modèle, nous ne devrions donc pas trop tarder à en avoir des nouvelles au travers des habituelles fuites.

Pourquoi Samsung pourrait-il lancer un nouveau smartphone pliant ?

Samsung propose déjà le plus grand choix actuel de smartphones pliants sur le marché avec sa gamme Z qui comporte actuellement le Z Fold 3 ainsi que le Z Flip 3. La marque dispose d’une part de marché extrêmement confortable sur ce segment avec 96 % des ventes qui lui sont attribuées, soit plus de 9 appareils sur 10 au quatrième trimestre 2021.

C’est donc peu dire que Samsung règne en maître sur cette catégorie. Mais il est vrai que la concurrence commence déjà à s’implanter et que des produits similaires commencent à fleurir chez d’autres constructeurs. Citons l’Oppo Find N, le Huawei P50 Pocket, le Honor Magic V ou encore le Xiaomi Mi Mix Fold. Tant et si bien qu’il serait peut-être déjà temps pour le Coréen de passer la seconde. Et c’est peut-être pour cela que des rumeurs faisant état du développement d’un tel smartphone commencent à se répandre.

Une solution aux défauts des écrans pliables ?

Ce type de smartphone permettrait entre autres de bénéficier d’un écran de smartphone dit « classique » lorsque celui-ci est rétracté et pourrait permuter plus facilement entre le mode tablette et le mode replié pour une utilisation moins contraignante. Il est vrai qu’actuellement le format refermé d’un smartphone pliant est plus épais que la norme des smartphones.

En outre, cela conduirait à l’élimination totale et définitive de la pliure que l’on peut avoir sur les écrans pliables. En contrepartie, il faudrait trouver une manière de protéger efficacement la dalle sur un smartphone extensible et d’assurer un bon fonctionnement de la mécanique interne sur le long terme. En tout cas, quel que soit ce futur smartphone, nous restons à l’affût pour voir quel joyau (Diamond) nous prépare Samsung.

