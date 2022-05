Samsung Galaxy Z Flip 4 : la batterie plus grande se confirme

Alors que les rumeurs convergent vers un Samsung Galaxy Z Flip 4 avec une batterie plus grande que son prédécesseur, une nouvelle information viendrait confirmer ce scénario.

On apprend aujourd’hui que les batteries (oui, au pluriel) du Samsung Galaxy Z Flip 4 auraient été soumises à la certification CCC, l’équivalent de notre marquage « CE » en Europe. Bonne nouvelle : elles permettraient au prochain Z Flip d’avoir une meilleure autonomie.

Samsung cherche à améliorer l’autonomie du Galaxy Z Flip 4 et c’est bien normal

Lors de notre test du Galaxy Z Flip 3, nous avions reproché à ce téléphone sa faible autonomie, surtout au vu du prix du téléphone. Samsung prend évidemment ce problème au sérieux et l’on sait que le fabricant cherche à améliorer l’autonomie de son prochain pliant. Les premières fuites parlaient de 100 mAh de plus pour la batterie, ce qui paraît peu. Une fuite plus récente provenant d’Ice Universe révélait que le prochain Galaxy Z Flip passerait de 3 300 mAh à 3 700 mAh, ce qui est plus significatif.

Le Galaxy Z Flip 4 aurait une batterie de 3595 mAh (peut-être)

Le site MyFixGuide, repris par Sam Mobile à publié une validation de la certification 3C relative à deux batteries de Samsung. Ce marquage appelé « China Compulsory Product Certification » ou « Certification de Produit Obligatoire en Chine » est l’équivalent du marquage CE qu’on connaît en Europe. Il permet de veiller à ce que les produits sur le marché chinois répondent à certaines normes internationales.

MyFixGuide a donc trouvé deux batteries soumises par Samsung : le modèle EB-BF723ABY et EB-BF724ABY. Le premier a une capacité de 2555 mAh et le second de 1040 mAh. En fait, les Galaxy Z Flip possèdent deux batteries : une « main » principale ainsi qu’une « sub » secondaire, c’est mieux d’éviter de devoir plier les accumulateurs lorsqu’on veut plier l’écran, alors Samsung a recours à deux batteries.

En additionnant les capacités des deux batteries répertoriées sur la certification 3C, on arrive à un total de 3595 mAh, ce qui correspondrait à 295 mAh de plus par rapport au Galaxy Z Flip 3. Cependant, les documents relatifs à la certification montrent que les deux batteries évoquées sont « secondaires » ; on sait que Samsung pourrait sortir un troisième smartphone pliable cette année. MyFixGuide confirme quand même « que ces modules appartiennent au Galaxy Z Flip 4 ».

