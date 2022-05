Samsung Galaxy Watch 4 : l’arrivée de Google Assistant à l’origine de nombreux bugs

Plusieurs utilisateurs de montres Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic déplorent que la mise à jour intégrant Google Assistant cause des soucis de connexion Bluetooth ou une batterie qui se vide plus rapidement.

C’est une mise à jour attendue que Samsung a commencé à déployer rapidement pour ses dernières montres connectées en date, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Près d’un an après leur sortie, le constructeur coréen permet désormais de les utiliser à la voix grâce à Google Assistant sans avoir à passer par l’assistant vocal de Samsung, Bixby.

Néanmoins, il semble que cette mise à jour ne se soit pas faite sous les meilleures augures comme le rapporte Sam Mobile. Le site spécialisé dans l’actualité de Samsung s’est en effet fendu d’un article ce lundi pour rapporter plusieurs bugs touchant des utilisateurs de montres connectées Samsung ayant mis à jour leurs Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

« Plusieurs utilisateurs ont commencé à se plaindre de problèmes de batterie sur leur Galaxy Watch 4 après avoir installé Google Assistant », indique le site spécialisé. Par ailleurs, cette mise à jour semble également poser quelques soucis en matière de connectivité de la montre connectée qui a tendance à se déconnecter du smartphone. Surtout, une fois la montre déconnectée, il semble particulièrement compliqué de connecter à nouveau les deux appareils :

Les tentatives pour les réappairer sont inconcluantes puisqu’aucun des deux appareils n’est en mesure de reconnaître l’autre. Certains utilisateurs ont été capables d’appairer leur Galaxy Watch 4 à leur smartphone seulement après avoir opéré une réinitialisation complète, perdant ainsi les données sur leur montre connectée.

Une détection des mots-clés pas toujours efficace

Autre souci relevé par Sam Mobile, la détection du mot clé « Ok Google » prononcé à la voix ne semble pas toujours efficace. Un problème d’autant plus important qu’il s’agit là du principal intérêt de cette mise à jour des deux montres connectées de Samsung. La plus faible autonomie des montres semble par ailleurs résulter de cette activation en permanence des microphones intégrés, puisqu’ils ont besoin d’être ouverts et d’analyser ce que vous dites pour comprendre lorsque vous cherchez à vous adresser à l’assistant vocal.

Pour l’heure, Samsung n’a pas réagi à ces bugs résultant de la mise à jour des Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. On peut cependant espérer que le constructeur coréen proposera, dans les prochaines semaines, des patchs afin d’améliorer la stabilité de cette fonctionnalité et de la connexion Bluetooth. Rappelons que, si l’arrivée de Google Assistant sur les montres Samsung était attendue de longue date, la firme a mis près d’un an avant de la déployer.

