Galaxy Watch 4 : vous pouvez enfin télécharger Google Assistant

Le fameux assistant de Google arrive enfin sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic après près de neuf mois d'attente. Il est d'ores et déjà possible de l'installer.

On savait que cela ne devait plus tarder, nous y voila enfin : Samsung vient d’annoncer l’arrivée de Google Assistant sur sa montre connectée. Peu après la commercialisation de la Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, on apprenait qu’il faudrait se contenter de Bixby dans les premières semaines d’utilisation, en lieu et place de Google Assistant. Une gageure qui aura finalement duré un peu plus de neuf mois.

La firme s’est même fendue d’une petite vidéo promotionnelle pour l’occasion :

L’arrivée de la Google Pixel Watch à l’automne prochain a sans doute jouer dans la décision de Samsung, jusqu’ici seul acteur à proposer une montre sous Wear OS 3, et qui avait donc tout intérêt à pousser son propre assistant Bixby.

Comment installer Google Assistant pour Wear OS 3 ?

Pour installer Google Assistant sur votre montre, il suffit de trouver l’application Google Assistant pour Wear OS 3 sur le Play Store de votre montre. Une fois le téléchargement lancé, il n’y a plus qu’à suivre la procédure classique.

Une partie de l’installation passe d’ailleurs par votre smartphone. Vous pouvez y activer les fameuses commandes vocales qui vous permettront de répondre à des SMS, organiser votre agenda ou faire de courtes recherches. Pour l’heure, la montre semble seulement s’activer lorsqu’on lui prononce les mots magiques « Hey Google », contrairement à divers produits Google qui proposent désormais d’autres phrases. Si vous préférez passer par une interaction physique pour invoquer l’assistant, il est possible d’utiliser l’un des boutons

Il vous est également possible d’activer ou non les enregistrements audio pour l’amélioration des produits Google, un choix bienvenue pour un produit aussi sensible qu’un assistant vocal, qui peut parfois faire peur.

