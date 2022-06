Le Samsung Galaxy S23 reprendrait certains des composants photo du S22

D'après de nouvelles informations en provenance de Galaxy Club, les prochains Galaxy S23 de Samsung pourraient garder avec eux certains composants photo déjà présents sur le Galaxy S22. D'autres rumeurs évoquent un capteur de 200 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra.

Plusieurs mois nous séparent encore de la sortie des Samsung Galaxy S23. Mais nous commençons déjà à apercevoir certains détails de ces appareils. Nous avions déjà pu entendre des rumeurs concernant la caméra frontale des S23 et S23+, c’est maintenant au tour de la caméra arrière de commencer à se dévoiler.

Le même téléobjectif que sur le S22 ?

Si l’on en croit les informations de Galaxy Club, les modèles d’entrée de gamme du prochain flagship de Samsung devraient réutiliser l’un des modules photo du Galaxy S22. Les Galaxy S23 et S23+ reprendraient à leur compte le même capteur 10 Mpx que l’on retrouve déjà sur les modèles S22. On retrouverait également l’objectif permettant de proposer un zoom optique 3x sans perte de qualité. Ce téléobjectif avait fait son apparition avec la gamme S22, il est donc normal que Samsung souhaite encore le garder un moment.

Quant au module photo principal, nous ne savons pas non plus encore si Samsung conservera le capteur principal de 50 Mpx ayant fait son apparition l’an dernier sur les smartphones du constructeur en remplacement de l’ancien capteur 12 Mpx.

Un S23 Ultra qui repartirait à la guerre aux mégapixels ?

D’autres informations provenant du Korea IT News (via Sam Mobile) font également état d’un possible capteur 200 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra. Les smartphones de la firme coréenne pourraient peut-être enfin bénéficier de l’avancée de l’entreprise en matière de photographie.

Mais cette annonce paraît quelque peu prématurée, car Samsung vient à peine d’annoncer son second capteur 200 Mpx, l’ISOCELL HP3, qui vient de rejoindre l’ISOCELL HP1 dévoilé il y a à peine un an de cela. Il est probable que Samsung attende encore un peu de temps pour intégrer un tel capteur.

Les Galaxy S22 devraient être annoncés au mois de janvier 2023. Avant cela en août 2022, la marque devrait tenir un événement pour nous en apprendre plus sur ses prochains smartphones pliants : les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4.

