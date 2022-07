Samsung HW-S800B : cette nouvelle barre de son ultra-fine a tout d’une grande

Ne vous fiez pas à ses 3,8 cm de hauteur, la barre de son Samsung HW-S800B n'a pas à rougir de ses petites dimensions. Compatibilité Dolby Atmos sans-fil, intégration du Chromecast et d'AirPlay et remise de 150 euros, découvrez la nouvelle référence du constructeur coréen.

Voilà plusieurs années que Samsung occupe le premier plan sur le marché des barres de son haut de gamme. En 2022, le constructeur coréen franchit une étape supplémentaire avec sa nouvelle référence : le Samsung HW-S800B. Sa particularité ? Une hauteur de 3,8 cm seulement, qui ne vient pas entacher les performances de l’appareil.

D’autant que Samsung vous permet actuellement de l’acquérir à prix barré. Son prix est en baisse de 150 euros, pour passer à 599 euros.

La barre de son la plus discrète

Face aux enceintes hi-fi, les barres de son avaient déjà l’avantage du gabarit. Avec sa HW-S800B, Samsung creuse encore l’écart. La nouvelle barre de son du constructeur ne mesure que 3,8 cm de hauteur, pour 3,9 cm de profondeur. Un gabarit extrêmement compact qui en fait l’une des plus fines que vous pouvez trouver actuellement. Enfin, la Samsung HW-S800B est vendue dans deux coloris, blanc ou noir.

De telles dimensions permettent de placer la barre de son devant un téléviseur sans risque de la voir dissimuler une partie de l’image et sans dénaturer la décoration du salon. Pour les plus bricoleurs et adeptes du cable management, Samsung livre également un support mural, pour l’installer élégamment auprès d’un téléviseur. Un caisson de basses sans-fil est aussi livré avec la barre de son, afin d’obtenir des graves plus profonds.

De la puissance à revendre

La miniaturisation de la barre de son ne se fait pas au détriment de la qualité sonore. La Samsung HW-S800B embarque au total 10 haut-parleurs, pour une restitution de 3.1.2 canaux. Comprenez que l’on trouve 3 canaux pour la spatialisation horizontale, 2 pour la spatialisation verticale et un dernier pour les graves. De quoi profiter d’un son qui vous entoure.

Vous l’aurez compris, la nouvelle barre de son Samsung offre une compatibilité avec le son surround DTS Virtual:X et Dolby Atmos. Mieux encore, le Dolby Atmos peut fonctionner sans câble HDMI et donc sans-fil via le Wi-Fi. C’est une première dans le milieu, qui ne fonctionne toutefois qu’avec les téléviseurs haut de gamme de 2022 du constructeur.

Priorité au sans-fil

Le « sans-fil » fait partie intégrante de l’ADN de la Samsung HW-S800B. Au menu des festivités, on retrouve une compatibilité Chromecast et AirPlay 2, pour diffuser de la musique sans-fil et en un clic. Et pour les possesseurs de smartphones Samsung, la fonction Tap Sound permet de continuer la lecture de votre musique en posant simplement votre téléphone sur la barre de son.

La technologie Q-Symphony évolue pour passer dans sa version 2.0. Pour rappel, elle permet à la barre de son et aux téléviseurs Samsung de fonctionner de concert afin de synchroniser les haut-parleurs du téléviseur avec ceux de la barre de son. En résulte une immersion sonore encore meilleure.

Toutefois, Samsung n’a pas oublié d’intégrer un mini-port HDMI ARC à sa barre de son, afin qu’elle soit compatible avec l’ensemble des téléviseurs, qu’importe la marque.

150 euros de remise pour le lancement

Compacte, puissante et intelligente, la barre de son Samsung HW-S800B se place comme l’une des références les plus marquantes du constructeur coréen pour l’année 2022. Pour célébrer le lancement de ce nouveau modèle, Samsung permet de réaliser de belles économies. Lancée au prix de 749 euros, la barre de son Samsung HW-S800B profite actuellement d’une réduction de 150 euros. Elle tombe ainsi au tarif de 599 euros.