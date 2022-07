Si vous n’avez pas pu consulter les nombreux bons plans de cette semaine, voici ce que vous avez raté : un TV QLED de 65 pouces pas cher, un chargeur Samsung sans fil à 2 euros seulement, le Xiaomi 11T à prix cassé. Il y a même des forfaits pas chers.

TCL est réputé pour ses téléviseurs accessibles très complets. La génération 2022 ne déroge pas à la règle et offre une bonne qualité d’image, venant même peaufiner la recette en ajoutant de nouvelles fonctionnalités gaming et un nouvel OS. Si vous êtes intéressés, le modèle 65C735 a de bons arguments à faire valoir surtout quand ce dernier perd plus de 240 euros de son prix grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir de ce TV TCL

Une dalle QLED de 65 pouces compatible 4K HDR Pro ;

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos ;

De la 4K à 120 Hz sur PS5, Xbox Series X via les ports HDMI 2.1

La présence de Google TV

Initialement à 899 euros, puis remisé à 849 euros, le téléviseur TCL QLED 65C735 (2022) de 65 pouces chute à 656,55 euros sur le site Boulanger. Pour obtenir ce prix, il suffit d’ajouter le code BIG5 dans le panier, et de bénéficier de l’ODR d’une valeur de 150 euros — valable jusqu’au 1er septembre.

Il existe une alternative moins chère, qui ne manque pas d’intérêt : le modèle TCL 55C728 passe de 899 euros à 549 euros.

Avec ses caractéristiques techniques, le Xiaomi 11T connaît un grand succès depuis sa sortie. Il a l’avantage d’offrir une expérience proche du haut de gamme, mais avec un prix plus contenu. Son prix devient encore plus attractif aujourd’hui grâce à cette réduction de 260 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la version Pro du Xiaomi 11T.

L’essentiel à retenir du Xiaomi 11T

Son écran AMOLED à 120 Hz

Son endurance et sa charge rapide

Sa puce Dimensity 1200 performante

Initialement au prix de 569,90 euros, le Xiaomi 11T (8 + 128 Go) est remisé à 409,90 euros sur le site du constructeur, mais avec l’ODR le téléphone chute à 309,90 euros.

Les appareils du quotidien compatibles avec la charge à induction sont de plus en plus répandus, comme les smartphones, les montres connectées ou encore les écouteurs sans fil. Et alors qu’il faut souvent mettre le prix pour profiter de cette technologie si pratique, cette dernière est aujourd’hui très abordable grâce à cette offre sur le Samsung Pad qui tombe à très bas prix à l’occasion des soldes.

L’essentiel à retenir du chargeur sans fil Samsung

Un chargeur sans fil compact et discret

La compatibilité avec tous les appareils Qi

Et une charge qui peut atteindre jusqu’à 9 W

Initialement à 39,99 euros, puis réduit à 22,42 euros, le chargeur sans fil à induction Samsung Pad est désormais disponible à 2,42 euros sur Amazon grâce à une ODR de 20 euros valable jusqu’au 30 septembre 2022.

Vous connaissez le low cost encore moins cher ? Auchan Télécom nous a prouvé de nombreuses fois qu’il était capable de sacrifier les prix de ses forfaits mobiles sans engagement, sans faire une croix sur les Go. Cette fois-ci c’est un forfait de 60 Go pour seulement 7,99 euros par mois dont il est question, et le prix ne change pas au bout de la première année.

Pourquoi ce forfait est-il très intéressant ?

Un prix bas même après la première année

Les appels/SMS/MMS illimités

60 Go partout en France métropolitaine

Le réseau de Bouygues Télécom à pas cher

Jusqu’au 19 juillet 2022, le forfait sans engagement de 60 Go est à seulement 7,99 euros par mois chez Auchan Telecom, le tout sans changement de prix même après la première année.

