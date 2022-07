Samsung Pad : ce chargeur sans fil ne coûte que 2 € pendant les soldes

Si vous êtes à la recherche d’un chargeur à induction sans y mettre le prix fort, il n’y a pas meilleure occasion que les soldes pour en faire l’acquisition. En ce moment, le Samsung Pad tombe à 2,42 euros au lieu de 39,99 euros.

Les appareils du quotidien compatibles avec la charge à induction sont de plus en plus répandus, comme les smartphones, les montres connectées ou encore les écouteurs sans fil. Et alors qu’il faut souvent mettre le prix pour profiter de cette technologie si pratique, cette dernière est aujourd’hui très abordable grâce à cette offre sur le Samsung Pad qui tombe à très bas prix à l’occasion des soldes.

Ce chargeur sans fil Samsung propose

Un chargeur sans fil compact et discret

La compatibilité avec tous les appareils Qi

Et une charge qui peut atteindre jusqu’à 9 W

Initialement à 39,99 euros, puis réduit à 22,42 euros, le chargeur sans fil à induction Samsung Pad est désormais disponible à 2,42 euros sur Amazon grâce à une ODR de 20 euros valable jusqu’au 30 septembre 2022.

Un chargeur qui se fond dans le décor

Le chargeur sans fil Samsung Pad mise sur un design minimaliste et discret qui ne fera pas tache sur votre bureau. Son format compact le rend également idéal à emporter partout avec soi. Avec sa surface plate, il pourra accueillir une grande variété d’appareils compatibles avec la charge sans fil : smartphones, boîtiers d’écouteurs, etc. Et ce, sans avoir besoin d’enlever leur coque ou étui de protection. Ils ne devront toutefois pas dépasser les 5 mm d’épaisseur.

Et si vous souhaitez le poser sur votre table de chevet, vous serez ravis d’apprendre que les témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée afin de ne pas perturber le sommeil. Pratique.

Très efficace, surtout pour les appareils Samsung

Pour en revenir à sa fonction principale, ce petit chargeur sans fil certifié Qi va permettre de recharger tous les appareils compatibles jusqu’à 5 W. Néanmoins, seuls les produits de la marque coréenne sont avantagés grâce au protocole propriétaire Fast Charge qui permet, par exemple, à un Samsung Galaxy S22 de se recharger plus rapidement que les autres, car la puissance peut monter jusqu’à 9 W. Cela fonctionne aussi pour votre Galaxy Watch ou vos Galaxy Buds.

Le Samsung Pad est enfin équipé d’un port USB-C pour fonctionner, mais est livré sans câble dans la boîte. Seul le manuel d’utilisation est présent.

