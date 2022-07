Ce TV TCL QLED de 65 pouces voit son prix chuter à l’occasion des soldes

Les TV avec un grand écran de 65 pouces font toujours envie, mais ils deviennent un véritable budget hors promotion… C’est pourquoi les soldes sont l’occasion parfaite : aujourd’hui le TV QLED 65C735 de TCL passe à 656,55 euros contre 899 euros.

TCL est réputé pour ses téléviseurs accessibles très complets. La génération 2022 ne déroge pas à la règle et offre une bonne qualité d’image, et vient même peaufiner la recette en ajoutant de nouvelles fonctionnalités gaming et un nouvel OS. Si vous êtes intéressés, le modèle 65C735 a de bons arguments à faire valoir surtout quand ce dernier perd plus de 240 euros de son prix grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du TCL 65C735

Une dalle QLED de 50 pouces compatible 4K HDR Pro ;

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos ;

De la 4K à 120 Hz sur PS5, Xbox Series X via les ports HDMI 2.1

La présence de Google TV

Initialement à 899 euros, puis remisé à 849 euros, le téléviseur TCL QLED 65C735 (2022) de 65 pouces chute à 656,55 euros sur le site Boulanger. Pour obtenir ce prix, il suffit d’ajouter le code BIG5 dans le panier, et de bénéficier de l’ODR d’une valeur de 150 euros — valable jusqu’au 1er septembre.

Il existe une alternative moins chères, qui ne manque pas d’intérêt : le modèle TCL 55C728 passe de 899 euros à 549 euros.

Une grande dalle QLED bien maîtrisée

TCL a renouvelé sa gamme de TV et met une nouvelle fois en avant son savoir-faire. Ici, le modèle C73 ne manque pas de qualités et présente des lignes épurées, avec des bordures d’écran très fines et un pied métallique solide. Sa grande diagonale de 65 pouces est très immersive et la qualité d’affichage est au rendez-vous avec le QLED. Cette technologie n’arrive certes, pas au niveau de l’OLED, mais apportera tout de même de très beaux contrastes et assurera une bonne reproduction des couleurs.

La qualité d’affichage est renforcée par la compatibilité avec 4K HDR Pro, qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, on pourra profiter sur ce modèle, des compatibilités avec les normes vidéo HLG HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Quant à l’audio, TCL propose à nouveau une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Un TV complet pour convenir même aux joueurs

Ce téléviseur à de quoi satisfaire non seulement les amateurs de cinéma, mais aussi les gamers. Si TCL a toujours confectionné des TV complets, aujourd’hui la marque va plus loin encore en proposant un taux de rafraîchissement à 144 Hz en FHD/QHD pour séduire les joueurs sur PC. Autrement, avec ses ports HDMI 2.1 le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Ainsi le TV affichera vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Le constructeur propose également un mode Game Master Pro. Une fois activé, il est possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, une interface qui vient remplacer Android TV. Elle se démarque par sa fluidité et son côté intuitif, mais surtout pour sa capacité à mettre en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.