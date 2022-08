Samsung Galaxy S23 Ultra : les plus gros changements seraient invisibles au premier regard

Le Samsung Galaxy S23 Ultra ne changera a priori presque pas en termes de design par rapport à son prédécesseur. Pas de quoi bouder pour autant, les deux grosses nouveautés du téléphone se cacheraient plutôt sous le capot.

L’année prochaine, en toute logique, nous devrions voir naître le Samsung Galaxy S23 Ultra — entre autres modèles dans cette gamme. Les rumeurs vont déjà bon train autour de ce modèle. Sans en partie parce que le modèle précédent, aussi excellent soit-il sur bien des aspects, continuait de frustrer avec sa puce Exynos un bon cran en deçà de ce dont est capable l’homologue Snapdragon.

Beaucoup de personnes attendent donc des changements d’envergure et il devrait y en avoir plusieurs. Cependant, côté design, les choses ne devraient presque pas bouger. C’est ce que suggère en effet Ice Universe, un leaker très connu et plutôt fiable pour ses informations sur Samsung (sans être exempt de quelques erreurs de parcours).

The size of the Galaxy S23 Ultra is almost unchanged from that of the S22 Ultra, with only an increase of 0.1~0.2mm, 5000mAh, 8.9mm thickness, and still a 6.8-inch 3088×1440 screen.

As long as the Snapdragon 8Gen2 + One UI 5.1 is excellent, the appearance can remain the same.

— Ice universe (@UniverseIce) August 21, 2022