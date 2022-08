Vivo devrait venir titiller le Samsung Galaxy Z Fold 4 avec un nouveau pliant

Vivo préparerait un nouveau pliant sur le format du Galaxy Z Fold 4 en forme de rafraichissement du Vivo X Fold premier du nom. Il devrait sortir en Chine dès le mois prochain.

Le Vivo X Fold avait déjà de sérieux arguments contre le Galaxy Z Fold 3 (sauf peut-être le plus important à nos yeux qui serait d’être vendu en France), Vivo a donc décidé de remettre le couvert avec un nouveau concurrent du Galaxy Z Fold 4.

À l’instar de son opposant coréen, Vivo aurait davantage misé sur un rafraichissement d’une formule déjà payante, comme nous l’apprend le réputé leaker Digital Chat Station. Le téléphone devait sortir très prochainement, uniquement en Chine donc.

Batterie plus grande, meilleure puce et meilleure charge

Quitte à rafraichir, Vivo s’est pas mal retroussé les manches. Ce Vivo X Fold S, ce serait son nom, s’équiperait de la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, verrait sa taille de batterie progresser de 100 mAh pour arriver à 4700 mAh et sa charge grandir aussi, pour passer de 66 W à 80 W.

Pour le reste, vous pouvez reprendre la fiche technique du Vivo X Fold, rien ne devrait bouger. Vous trouverez toujours un écran Oled de 6,53 pouces à l’extérieur et 8 pouces à l’intérieur. Pour la configuration photo, rien ne bougerait non plus : 50 mégapixels avec OIS, 48 mégapixels en ultra grand-angle, 12 mégapixels sur un X2 et 8 mégapixels sur du X5.

La danse du ventre des autres constructeurs

Nombreux sont les constructeurs de smartphones qui attendaient Samsung au tournant avec son Galaxy Unpacked pour annoncer leur nouveau pliant. On pense au Mix Fold 2 ou encore au Moto Razr 2022.

Mais à l’instar de Vivo, aucun n’a communiqué pour l’heure de volonté de sortir ses modèles en dehors de Chine. Comment l’expliquer ? Les très bons chiffres de Samsung, en forte croissance d’une génération à l’autre, peuvent sans doute expliquer cette prudence. Les difficultés logistiques que pose l’ajout d’une charnière sur un smartphone peuvent aussi les obliger à se limiter pour le moment à de petits volumes, là où Samsung, au contraire, a tout de suite prévu des lignes de production capable d’aligner des millions de modèles et avait déjà le savoir-faire et les liquidités du premier vendeur de téléphones au monde.

