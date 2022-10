Samsung Galaxy S23 FE : il cacherait une petite surprise sous le capot

Alors que le S22 FE n'a pas encore vu le jour, une première rumeur évoque la puce qui équiperait le Samsung Galaxy S23 FE.

Le Samsung Galaxy S22 FE n’est pas encore annoncé que déjà, on entend parler du suivant, le Galaxy S23 FE. Selon le très fiable Roland Quandt de WinFuture, le téléphone de Samsung intègrerait le deuxième Snapdragon de la série 7, à savoir le Snapdragon 7 Gen 2.

Si vous n’avez pas du tout suivi le game des puces pour smartphones et que tout ça vous paraît chinois, récapitulons en vitesse. L’année dernière, Qualcomm a rafraichi ses puces haut de gamme en les appelant Snapdragon 8 Gen 1, rompant avec la numérotation à trois chiffres de l’ancien Snapdragon 888.

Puis quelques mois plus tard, le géant de la puce a rafraichi ses puces milieu de gamme avec le Snapdragon 7 Gen 1. En novembre prochain, la firme de San Diego va tenir son « Snapdragon Summit » à Hawaï où devraient être présentés les Snadrapgon 8 Gen 2 et un successeur au Snapdragon 7 Gen 1. Il pourrait s’appeler Snapdragon 7 Gen 2 ou 7+ Gen 2. Quoi qu’il arrive, ces nouvelles puces animeront certainement une grande part des téléphones de fin 2022 et 2023 et selon Roland Quandt, le S23 FE profiterait du modèle milieu de gamme.

Quelles conséquences pour la gamme FE ?

Il est intéressant de noter que les modèles FE avaient jusqu’ici pour fonction de proposer une porte d’entrée dans le haut de gamme de Samsung. Avec une telle puce, on peut imaginer que la firme de Suwon commencerait à changer quelque peu le positionnement de cette gamme. En effet, le dernier FE en date intégrait un Snapdragon 888, la puce haut de gamme de l’année précédente qui restait très convaincante.

La gamme FE pourrait donc devenir une sorte de sommet du milieu de gamme, juste au-dessus des Galaxy A. Bien sûr, il ne s’agit que de projections de notre part sur la base de cette rumeur. Rappelons également que le téléphone dont nous parlons n’est pas attendu avant au moins un an, beaucoup d’éléments peuvent évoluer jusque-là.

La puce porterait le nom de code SM7475 et intègrerait un nouveau design. Elle offrirait un gain en performances de 5 à 10 % sur le premier Snapdragon 7. On peut ainsi espérer des gains en matière d’autonomie sur le S23 FE, ce qui est toujours une bonne nouvelle.

