One UI 5 (Android 13) : le déploiement de l’interface des Samsung est imminent

Il ne resterait plus qu'une poignée de semaine avant que One UI 5 débarque sur les Galaxy S22. On fait le point sur les nouveautés.

Samsung s’apprêterait à lancer officiellement One UI 5.0. La firme l’a annoncé lors de la SDC 2022, sa conférence dédiée aux développeurs. Pour rappel, il s’agit de la nouvelle interface du constructeur coréen sous Android 13. En effet, Google déploie d’abord son interface sur ses propres téléphones, les Pixel, puis chaque constructeur l’adapte à sa sauce pour sa propre flotte. Oppo et OnePlus ont déjà commencé à déployer leur version d’Android 13 et pour Samsung, ce serait une question de semaine donc.

Selon le média spécialisé dans l’actualité de la firme de Suwon, Sam Mobile, One UI 5 est presque prêt à quitter le stade de la bêta. Pour rappel, en France, la bêta n’est pas disponible.

Les S22 en premier

Les premiers téléphones à en profiter seront les Galaxy S22 à partir de la fin du mois d’octobre, puis devraient vraisemblablement suivre les Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4.

Lors de la conférence, les nouveautés principales ont été présentées. L’écran de verrouillage va par exemple intégrer une nouvelle option, vous permettant de faire défiler une galerie photo. Plus d’options de personnalisation, un peu à la manière d’iOS 16, vont faire leur apparition.

Après qu’iOS a copié les widgets d’Android, c’est au tour du plus grand vendeur de smartphones Android de s’inspirer de la marque à la pomme. En effet, sur One UI 5, il sera possible d’empiler les widgets les uns sur les autres. L’option est déjà proposée sur certains téléphones sous One UI 4. Le nombre de palettes de couleurs d’interfaces inspirées du fond d’écran va aussi considérablement augmenter.

Certains beta testeurs ont également fait remonter des animations plus fluides ce qui représenterait une avancée considérable pour le constructeur, souvent critiqué sur ce point.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.