Galaxy S22 : une forme insolente qui fait plaisir à Samsung

Selon Samsung, la gamme Galaxy S22 lui a fait gagner plus d’argent que les Galaxy S21. Et ce grâce à une dynamique de ventes très favorable observée depuis le début de l’année.

À l’instar de Google qui peut remercier son Pixel 6a – auteur de solides performances commerciales –, Samsung peut lui aussi choyer ses Galaxy S22, lancés au début de l’année 2022. Car pour le moment, cette gamme enregistre des résultats financiers favorables, voire même meilleurs que ses prédécesseurs, les Galaxy S21.

Forte croissance

C’est en tout ce cas ce qu’a avancé le géant coréen lors de son dernier rapport trimestriel – relayé par Android Authority –, dans lequel il aborde les bonnes performances commerciales de ses derniers téléphones haut de gamme :

Lancée au premier semestre, la gamme Galaxy S22 a maintenu une solide dynamique des ventes, avec un chiffre d’affaires en forte croissance par rapport à l’année dernière.

Ici, plusieurs hypothèses peuvent être émises : plus de Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra ont pu être vendus sur le global, d’autant que le S22 était moins cher à son lancement que le S21. Ou bien, les versions les plus onéreuses ont connu un plus grand succès cette année, boostant alors les revenus de Samsung.

La troisième hypothèse suggère que les variantes avec plus de stockage interne – commercialisées plus chères – ont peut-être mieux rencontré leur public, ce qui pourrait alors booster les recettes du leader du marché. Samsung ne donne pas plus de précisions que ça, mais l’explication de ce phénomène se trouve sûrement ici.

Les pliables se portent tout aussi bien

Par ailleurs, le cas des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, qui ont été catapultés sur le marché cet été, a aussi été abordé. Et encore une fois, Samsung peut compter sur ses appareils premium, qui « ont affiché une forte croissance par rapport aux modèles précédents », peut-on lire.

Cette belle forme est d’autant plus intéressante qu’elle s’inscrit dans une conjoncture économique délicate et un contexte inflationniste en défaveur des consommateurs. D’ailleurs, depuis le début de l’année, le marché mondial des smartphones est en baisse constante en raison de plusieurs facteurs exposés par un cabinet d’analyse auprès de Frandroid.

