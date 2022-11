Galaxy Watch 4 : une mise à jour défectueuse risque de briquer votre montre connectée

Une mise à jour des Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic risque de vous empêcher de redémarrer votre montre. Samsung a mis en pause le déploiement de la mise à jour.

Alors que Samsung a renouvelé cet été sa gamme de montres connectées en lançant les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, les utilisateurs de la précédente génération de montres connectées de la firme coréenne ont pu connaître une désagréable surprise ces derniers jours.

Plusieurs témoignages rapportent que les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, les modèles lancés à l’été 2021, auraient été complètement briquées après une mise à jour logicielle. Sur Reddit, un internaute sous le pseudonyme SilverHawk0 indique que sa montre ne peut plus redémarrer après qu’il l’a éteinte manuellement : « le bouton d’alimentation ne fait plus rien, pas plus que le fait de presser les deux boutons ». Plusieurs internautes lui ont alors répondu qu’ils ont rencontré le même problème après avoir mis à jour leur Galaxy Watch 4 vers la version R89xXXU1GVI3.

Un déploiement mis en pause en Corée du Sud

Ce week-end, le constructeur coréen a finalement communiqué sur le problème en Corée du Sud, via le forum dédié à ses clients :

Nous sommes au courant que certains modèles de Galaxy Watch 4 ne se rallument plus suite à une mise à jour logicielle récente (VI3). Nous avons mis en pause la mise à jour et publierons un correctif rapidement.

Concrètement, le problème ne se déclare pas directement après la mise à jour, mais lorsque l’utilisateur tente de rallumer sa montre après l’avoir mise à jour, ou si celle-ci s’éteint en raison d’une charge insuffisante. Dans ce cas, la montre est alors incapable de se rallumer.

Comme le rapporte le site 9to5Google, Samsung a cependant annoncé en Corée que les clients touchés par cette mise à jour défectueuse pourraient profiter d’un dépannage : « Les utilisateurs qui ont rencontré ce type de problème pourront prendre les mesures nécessaires, y compris des réparations gratuites en se rendant au centre de service Samsung Electronics le plus proche ».

En revanche, Samsung n’a pas encore communiqué sur le support mis en place pour ses clients ailleurs dans le monde et notamment en France. Nous avons interrogé la filiale française de Samsung pour savoir si la réparation sera également offerte et mettrons cet article à jour en cas de réponse.

