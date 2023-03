Samsung Galaxy Z Fold / Flip 5 : le gros des changements se concentrerait sur les écrans

Le leaker prolifique Ice Universe a partagé sur son compte Twitter un résumé de ses informations sur les prochains smartphones pliants de Samsung : les Galaxy Z Fold et Flip 5. S'il corrobore beaucoup d'informations évoquées ces derniers mois, ce spécialiste donne également quelques détails en plus sur les éventuels prochains écrans et dimensions des deux produits.

On en sait encore plus sur ce à quoi pourraient ressembler les prochains smartphones pliants de Samsung. Dans un tweet du dimanche 19 mars 2023, le leaker Ice Universe publie un récapitulatif des rumeurs sur les prochains modèles de la gamme Galaxy Z du constructeur sud-coréen : le Galaxy Z Fold 5, pliable au format livre, et Galaxy Z Flip 5, pliable au format clapet.

Généralement assez fiable, ce spécialiste a également mentionné des caractéristiques hypothétiques inédites pour ces deux produits. L’information la plus croustillante est aussi la plus laconique : ces nouveaux smartphones offriraient une « nouvelle technologie d’écran tactile »… sans que le leaker ne donne plus de détails.

Un Fold 5 plus fin et léger

Pour l’essentiel, Ice Universe corrobore donc des rumeurs partagées plus tôt. Notamment, le fait que les deux smartphones pliants devraient intégrer une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, comme avancé dès juillet 2022 par le média sud-coréen The Elec. De même, le leaker fait échos aux informations avancées ces derniers mois sur une possible nouvelle charnière au design en « goutte d’eau » qui réduirait la pliure sur l’écran tout en offrant une étanchéité IPX8.

Ice Universe a malgré tout détaillé le prochain Z Fold 5 de façon inédite. Si ce changement de conception interne n’aurait que peu d’impact sur le design externe, cela changerait malgré tout un peu les dimensions du smartphone : « après pliage, l’écart [entre les deux moitiés d’écran] disparaît et devient plus fin », explique le leaker. Cela amincirait le téléphone d’environ « 0,2 mm » d’épaisseur, passant de 15,8 mm sur le Z Fold 4 à « 13 mm » sur ce nouveau modèle. Des informations qui contredisent la photo dite « volée » d’un Z Fold 5 publiée par un blog sud-coréen la semaine précédente.

Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle charnière aurait également un impact sur le poids du smartphone : le Galaxy Z Fold 5 pourrait peser « 254 grammes » selon Ice Universe, contre 263 grammes pour le Z Fold 4. Comme il l’avait également évoqué début mars, l’écran externe du Z Fold 5 pourrait garder la même taille : 6,2 pouces. On s’attend donc à ce qu’il présente le même ratio assez étroit que son prédécesseur.

Un Flip 5 au grand écran externe carré

Le Galaxy Z Flip 5 n’a pas non plus été épargné par les rumeurs inédites. Outre les informations sur sa prochaine puce et charnière, le leaker a aussi précisé la taille exacte que pourrait avoir le nouvel écran externe du prochain smartphone pliant à clapet de Samsung, aujourd’hui de 1,9 pouce. Ces derniers mois, les bruits de couloir se sont multipliés sur un prochain redesign de cette petite dalle dédiée à utiliser des fonctionnalités du smartphone même plié.

Ice Universe avait lui-même avancé que cet écran subsidiaire serait plus grand que celui du Oppo Find N2 Flip (3,2 pouces). Le leaker ne se contredit pas : selon son dernier tweet, la dalle externe du Galaxy Z Flip 5 passerait à 3,4 pouces… et serait « presque carrée » ! Dans un autre tweet du lundi 20 mars, Ice Universe précise d’ailleurs que ce nouvel écran aurait un ratio de « 1:1,038 ».

Enfin, ces rumeurs en pagaille se terminent en évoquant l’écran intérieur du Z Flip 5, dont les bordures pourraient être « plus fines » que son prédécesseur, toujours selon Ice Universe.

Des images inédites, mais imprécises

Des informations qui font d’ailleurs écho à des rendus 3D en images et vidéo de ce à quoi pourrait ressembler ce produit, publiés le samedi 18 mars par le leaker SuperRoader sur Twitter. Selon ces visuels, le smartphone aurait même un troisième écran minuscule à l’extérieur pour afficher l’heure et la date, même si ces informations plutôt imprécises sont à prendre avec des pincettes.

Pour autant, les rumeurs partagées ces derniers mois semblent converger dans la même direction à savoir celle d’un écran externe complètement repensé. Les rumeurs devraient se confirmer ou s’infirmer à mesure que nous approchons du lancement de ces deux smartphones, attendus tous les deux début août 2023.

