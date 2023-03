TV 8K : le Neo QLED 55″ de Samsung n’a jamais été aussi abordable (-57%)

Investir dans un téléviseur offrant une résolution 8K demande un sacré budget. Aujourd'hui, cela revient moins cher avec la référence de Samsung, le Neo QLED 8K 55QN700B qui se trouve en promotion à 1 169 euros contre 2 699 euros à la base.

La majorité des téléviseurs sur le marché sont compatibles 4K, mais certaines marques proposent une définition 8K nativement sur leurs modèles haut de gamme. C’est le cas de Samsung qui, pour sa référence QN700B, ne fait pas les choses à moitié en proposant une dalle Mini LED QLED, avec en prime une compatibilité avec la définition 8K. Et pour profiter pleinement de ce téléviseur, vous n’aurez pas besoin de payer le prix fort puisqu’il coûte 1 530 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir de ce TV Samsung

Une dalle Mini LED + QLED de 55 pouces ;

Compatible 8K, HDR10, Dolby Atmos ;

Des modes gaming (VRR, ALLM…) + HDMI 2.1 pour la 4K@120 Hz.

D’abord sortie à 2 699 euros, le téléviseur Samsung Neo QLED 8K 55QN700B (2022) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 169 euros sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung QE55QN700B (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung QE55QN700B (2022) au meilleur prix ?

Une qualité d’image quasi irréprochable

La qualité de fabrication sur le modèle 55QN700B est au rendez-vous. Il mise sur un design minimaliste quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. Sa dalle de 55 pouces est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle combine le rétroéclairage mini-LED et la technologie QLED pour offrir un contraste et une luminosité plus élevés. La technologie Quantum Matrix sert à pousser les détails, tant dans les scènes sombres que dans les passages plus lumineux. En gros, une meilleure gestion du rétroéclairage.

Son principal intérêt réside bien sûr dans sa définition 8K (7680 x 4320 pixels). Évidemment, si les contenus adaptés sont encore rares, il est tout de même possible de d’ores et déjà profiter d’un excellent niveau de détails et d’une qualité d’image étonnante. Le processeur Quantum 8K, lui, va permettre d’upscaler les images 4K en 8K. Ce TV 8K prend en charge les formats HDR10, HDR10+ et HLG. Samsung oblige, vous devrez faire une croix sur le Dolby Vision toujours absent. Côté son, de haut-parleurs supplémentaires font leur apparition et reproduisent l’effet Dolby Atmos.

Un TV qui coche toutes les cases

En plus des amateurs de cinéma, Samsung tient à satisfaire les joueurs et joueuses avec sa série QN700B. Avec la présence de ports HDMI 2.1, le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, et même en 8K en 60 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie G-Sync et AMD FreeSync.

Qui dit Samsung dit TizenOS, et ici le modèle jouit de la version 2022 dont la mise à jour est plus significative qu’au cours de ces dernières années. On retrouve une interface plus claire et intuitive grâce à une barre latérale discrète, qui laisse plus de place à la mise en valeur de vos contenus. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références proposant la même résolution, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 8K en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.