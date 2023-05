Excellent prix pour cet écran PC Samsung Odyssey G5 de 27 pouces (QHD,165 Hz)

Dans ce deal, nous avons sélectionné un moniteur Samsung qui propose une fiche technique très intéressante pour un tarif accessible. Aujourd'hui, l'écran PC Odyssey G5 passe de 399 à 299 euros sur Amazon.

Samsung est présent dans de nombreux domaines et a une bonne réputation avec ses périphériques PC et en particulier les moniteurs dédiés pour le gaming. Le modèle Odyssey G5 a de quoi satisfaire les joueurs et joueuses cherchant un écran PC en QHD et avec un taux de rafraîchissement élevé. Il est d’ailleurs en ce moment moins cher sur Amazon avec 100 euros de réduction sur son prix initial.

Les atouts du Samsung Odyssey G5

Une dalle IPS de 27 pouces en QHD à 165 Hz

Un temps de réponse de 1 ms

Compatible G-Sync avec AMD FreeSync Premium

Initialement à 399 euros sur le site du constructeur, l’écran PC Samsung Odyseey G5 (G50A) de 27 pouces se trouve actuellement en promotion à 299 euros sur le site d’Amazon.

De l’immersion en moins, mais une qualité d’image au rendez-vous

La gamme Odyssey conçue par Samsung n’est pas inconnu des gamers et gameuses. Sur sa fournée 2021, le constructeur mise sur des dalles plates, plutôt qu’une grande courbure comme sur les modèles précédents. Ici, le modèle G5 jouit donc d’une immersion moins importante qu’autrefois, mais ses fines bordures sur 3 côtés rattrapent le coup.

Sa dalle IPS de 27 pouces affiche une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Le moniteur est même compatible avec le HDR10 qui augmente les contrastes dans les zones sombres tout en limitant les effets d’éblouissement.

Un gameplay fluide assuré

La fluidité et la réactivité seront aussi de la partie grâce au taux de rafraîchissement de 165 Hz et un faible temps de réponse de 1 ms, autant dire que tout est fait pour éviter le moindre ralentissement en jeu.

S’ajoute à tout cela, les technologies G-Sync et AMD FreeSync Premium, pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. Les scènes de jeu rapides sont ainsi plus fluides. Enfin, au niveau de la connectique, on a un port HDMI, un port USB, un Displayport et une prise casque audio.

