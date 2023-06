Les montres connectées de Samsung sont en avance sur Wear OS 4… qui n’est pas sorti

Une nouvelle fonctionnalité est arrivée en bêta sur One UI 5 Watch, l'interface des montres connectées de Samsung. elle permet de transférer les données de sa montre sans avoir à la réinitialiser. Une fonctionnalité également annoncée pour Wear OS 4, qui ne sortira que dans quelques mois.

Lors de la Google I/O 2023, Google a présenté en grande pompe les nouveautés qui arriveront sur Wear OS 4, la prochaine mouture dédiée aux montres connectées. Parmi elles, la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration des données d’une montre, pour passer d’une ancienne à une nouvelle. Une fonctionnalité qui arrive sur les modèles de Samsung.

Le transfert de données d’une montre Samsung à une autre arrive

C’est Android Authority qui rapporte la découverte d’un utilisateur sur Reddit. Ce dernier a partagé sur le réseau social une capture d’écran de la fonction. On lui propose ceci : « Vous pouvez transférer votre montre vers un nouveau téléphone sans la réinitialiser ».

Seule condition : la montre Samsung et le nouveau smartphone doivent être connectés au même compte Google. L’avantage de Samsung ici est qu’il s’agit moins d’un transfert que d’une copie : la configuration de la montre reste, même en changeant de smartphone.

Google en retard sur Samsung, même avec Wear OS 4

Wear OS 4 apportera la sauvegarde et la restauration. Concrètement, la configuration et les données d’une montre connectée pourront être sauvegardées sur votre smartphone ou dans le cloud, afin de pouvoir les récupérer sur une autre montre.

On peut supposer que la fonctionnalité sera déployée en premier sur la Pixel Watch de Google, ou sur la future Pixel Watch 2, mais tout porte à croire que ce serait plus limité que ce que propose One UI 5 Watch.

