Galaxy Buds FE : les écouteurs pas chers de Samsung ne sont pas officiellement annoncés, mais c’est tout comme

Le leaker Evan Blass a partagé plusieurs visuels marketing des Galaxy Buds FE. L'occasion d'en apprendre plus sur leur réduction de bruit, le haut-parleur intégré et même une fonction pour les retrouver facilement.

Les jours se suivent et les leaks des prochains écouteurs Samsung avec eux. Après le site allemand WinFuture, c’est au tour du leaker américain Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks, de partager sur Twitter moult informations à propos des futurs Samsung Galaxy Buds FE.

Dans une série de messages publiés sur le réseau social, le leaker a en effet dévoilé ce qui semble être plusieurs visuels marketing de Samsung pour ses futurs écouteurs sans fil à réduction de bruit d’entrée de gamme. On peut ainsi voir que les écouteurs seront proposés avec trois paires d’embouts en silicone, mais également deux paires d’ailettes amovibles pour assurer un maintien optimal des écouteurs sans les oreilles.

Les images permettent également d’en savoir un peu plus sur l’architecture sonore et électronique, puisqu’on peut découvrir un schéma de coupe indiquant l’emplacement de deux micros externes et d’un micro interne — de quoi générer une réduction de bruit hybride — ainsi qu’un unique transducteur pour restituer le son.

Des écouteurs que vous ne perdrez plus

Rappelons que, contrairement aux Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds 2 Pro, les Samsung Galaxy Buds FE ne devraient donc pas embarquer de système de double transducteur, mais un unique haut-parleur large bande dans chaque écouteur.

Les Samsung Galaxy Buds FE // Source : Evan Blass Les Samsung Galaxy Buds FE // Source : Evan Blass Les Samsung Galaxy Buds FE // Source : Evan Blass

Enfin, d’autres visuels permettent de découvrir que les écouteurs seront compatibles avec l’application SmartThings de Samsung et qu’il sera donc possible de les retrouver directement grâce à une cartographie. Un système qui fonctionne de la même manière que pour les balises SmartTag du constructeur coréen.

Les Samsung Galaxy Buds FE devraient être proposés dans le commerce dans les prochaines semaines. On s’attend à une sortie simultanée avec le Galaxy S23 FE ou la Galaxy Tab S9 FE. Pour le prix, selon le site WinFuture, les Galaxy Buds FE seraient lancés à un tarif de 89 euros.