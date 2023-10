Samsung aurait trouvé une solution pour régler un vrai problème de ses smartphones

Des benchmarks prometteurs sur le Galaxy S23 FE doté d'un Exynos 2200 laissent entendre que Samsung a peut-être trouvé un moyen de corriger le tir sur ses puces maison.

Samsung a récemment dévoilé le Galaxy S23 FE. Un smartphone qui se targue d’appartenir au segment haut de gamme de la marque tout en faisant quelques compromis ici et là pour réduire le prix.

Attention cependant : le Galaxy S23 FE s’équipe d’une puce Exynos 2200. Ce sera du moins le cas pour les modèles européens, même si on ne sait pas encore exactement quand le téléphone sera lancé sur le Vieux continent.

L’intégration de cette puce ne joue pas vraiment en faveur du Galaxy S23 FE. Les SoC Exynos ont été fortement décriés ces dernières années pour leurs lacunes importantes face aux Snapdragon de Qualcomm. Toutefois, le vidéaste RON TEK nous offre une lueur d’espoir.



Des résultats prometteurs sur les benchmarks

Il a pu mettre la main sur un S23 FE vendu en Inde et qui est également doté de l’Exynos 2200. Et bonne nouvelle : sur des benchmarks réputés comme Geekbench et AnTuTu, le téléphone enregistre de meilleurs scores que les Galaxy S22 de 2022 équipés de la même puce.

Sur Geekbench 6.2, le Galaxy S23 FE obtient ainsi un score de 1612 en simple cœur et de 4005 en multi-cœurs. En comparaison, les archives de la plateforme de benchmarks indiquent des résultats de 1269 et 3784 respectivement pour le Galaxy S22 Ultra.

Du côté, d’AnTuTu, RON TEK observe un score de 329 165 pour le CPU et de 437 040 pour le GPU. Comme le souligne ITHome, ce sont des résultats 10 % et 30 % plus élevés que pour le Galaxy s22 Ultra.

Un bon signe pour les Galaxy S24 ?

Alors que les futurs Galaxy S24 sont attendus dès le mois de janvier 2024, ces derniers devraient signer un retour des puces Exynos sur les modèles européens des smartphones Samsung.

Cette petite amélioration de la vieille puce Exynos sur le S23 FE peut-être être de bon augure pour les prochaines puces de Samsung ? On a envie d’y croire, mais sans trop non plus s’enthousiasmer au risque de tomber de haut.