Le Samsung Galaxy S24 pourrait être dévoilé encore plus tôt que prévu

Samsung pourrait lancer ses Galaxy S24 dès le milieu du mois de janvier. Le Galaxy S23 FE pourrait débarquer dès le 1ᵉʳ décembre également.

Les Samsung Galaxy S23 avaient été dévoilés très tôt dans l’année, dès le 1ᵉʳ février 2023. Leurs successeurs, les Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra pourraient débarquer encore un peu plus tôt, dès le 17 janvier 2024.

L’information provient du journal SBS Biz et n’a été démentie par aucun leaker faisant autorité dans le domaine, ni par la marque.

Lancement aux États-Unis

L’évènement de lancement, le Galaxy Unpacked, devrait avoir lieu à San Francisco, aux États-Unis. L’objectif serait principalement de s’attaquer frontalement aux iPhone, contre lesquels les Galaxy S peinent à s’imposer. Pour rappel, dans le top 10 des ventes mondiales, les iPhone trustent généralement les meilleures places. L’année passée, seul le Galaxy S22 Ultra s’y était invité, le reste des modèles les plus vendus étant soit des iPhone 14, soit des Galaxy A.

Le Galaxy S23 FE sortirait tout début décembre

Si cela venait à être vérifié, avec un lancement probable du Galaxy S23 FE aussi très tardif, aux alentours de décembre 2023, les deux prochains mois de Samsung risquent d’être bien remplis. Selon SBS Biz qui cite une source dans l’industrie, le Galaxy S23 FE devrait être lancé en Corée le 1ᵉʳ décembre.

Pour rappel le Galaxy S23 FE se veut l’entrée du haut de gamme de Samsung et il a été lancé officiellement en octobre, sans date de sortie officielle en France. On peut donc penser que s’il sort en Corée le 1er décembre, le lancement européen pourrait intervenir dans la même fenêtre.