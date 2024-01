TV, smartphones, barres de son… Samsung étend largement son programme de réparation

Samsung continue de progresser sur le chemin de la réparabilité. Le groupe a annoncé cette semaine étendre son programme de réparation à une bonne cinquantaine d'appareils supplémentaires.

L’époque à laquelle les appareils électroniques de notre quotidien étaient difficilement réparables n’est pas encore tout à fait révolue, mais certain grands nom de l’électroniques commencent à faire de sérieux efforts pour que cela change. Après les velléités (encore timides) d’Apple sur le terrain des réparations par l’utilisateur lui-même, le lancement de certains appareils modulaires et pleinement réparables comme le Framework Laptop, ou encore les annonces faites par Google sur ce terrain pour ses récents Google Pixel 8, Samsung continue lui aussi de progresser en la matière.

On apprend cette semaine que le géant coréen a ajouté une bonne cinquantaines d’appareils à son programme de réparation en autonomie, qui permet aux utilisateurs de remplacer de leur propre chef une pièce défectueuse sur l’un de leurs produits estampillés Samsung. Parmi ces appareils, des téléviseurs, des ordinateurs portables, des smartphones, quelques tablettes, des moniteurs, des barres de son… et même un vidéoprojecteur.

De nombreux appareils Samsung intègrent le programme « Self-repair »

Ce qui impressionne ici, c’est le nombre d’appareils ajoutés au programme « Self-repair » de Samsung, et leur diversité. On note néanmoins qu’au rayon smartphones, les dernières générations de Galaxy « FE » ne sont pas encore éligibles. Il est toutefois possible que Samsung comble cette lacune dans les prochaines semaines, souligne WCCFTech. Nous l’espérons aussi, car cette absence est assez frustrante.

Pour le reste, rappelons que Samsung propose des services de réparation à domicile, par courrier et au travers de centres de réparation certifiés. Et bien entendu, les pièces fournis dans le cadre du programme self-repair sont authentiques, qu’il s’agissent de pièces vouées aux appareils toujours sous garantie, ou hors garantie.

Précisons enfin que la firme semble s’engager de plus en plus sur le terrain de la durabilité, y compris pour ses produits haut de gamme. Les Galaxy S24 pourront par exemple profiter de pièces de rechange pendant 7 ans, et de batteries de remplacement pendant 5 ans après leur lancement.