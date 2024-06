Samsung Galaxy Watch FE : Amazon confirme son prix accessible et sa sortie plus rapide que prévue

La version italienne d'Amazon a publié avant l'heure la page de la Galaxy Watch FE, permettant de confirmer son prix accessible et sa disponibilité, en amont de la conférence Galaxy Unpacked.

Après une semaine particulièrement chargée durant laquelle les leaks se sont multipliés autour de la future montre accessible de Samsung, la Galaxy Watch FE fait à nouveau parler d’elle grâce à la publication de sa page de vente sur le site italien d’Amazon.

Comme le signale le site GSMArena, la page en question a été repérée par le site YTechB. Les différents éléments affichés permettent de corroborer certaines informations qui avaient déjà fait l’objet de fuites ces derniers jours, comme le format de la montre connectée, disponible uniquement en version 40 mm, sa connectivité limitée au Bluetooth ou son prix et sa date de disponibilité.

Dans la partie pour passer commande, à droite de l’écran, on peut découvrir que la Galaxy Watch FE devrait bel et bien être proposée en Italie au prix de 199 euros. Par ailleurs, les livraisons sont prévues à compter du 24 juin. Ces informations sont en phase avec celles déjà connues qui suggéraient une montre Samsung proposée sous le cap de 200 euros. Pour la date de disponibilité, si on a pu penser que la montre serait annoncée en même temps que les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, des informations récentes suggéraient quant à elle une officialisation en amont de la conférence Galaxy Unpacked du mois de juillet, dès le 24 juin prochain.

Une Galaxy Watch FE très proche de la Samsung Galaxy Watch 4

Pour rappel, la Samsung Galaxy Watch FE devrait reprendre en grande partie le design et les caractéristiques de la Galaxy Watch 4, lancée en 2021. Elle devrait être équipée d’une puce Exynos W920, d’un écran Amoled de 1,2 pouce et d’une batterie de 247 mAh. La montre devrait par ailleurs afficher un poids de 26,6 grammes pour des mensurations de 40 x 10 x 39 mm.

On en saura davantage sur la Samsung Galaxy Watch FE lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu dans tout juste deux semaines, dès le 24 juin prochain.