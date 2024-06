Samsung présente son premier écran qui ne consomme aucune énergie… ou presque

Présent à l'expo Infocomm 2024 à Las Vegas, Samsung a présenté son premier écran à encre électronique. Cette technologie "E-paper" pourrait représenter un gain d'énergie considérable dans les affichages publicitaires.

À Las Vegas, se déroule du 8 au 12 juin l’Infocomm 2024, rassemblant plusieurs professionnels de l’audiovisuel du monde entier. C’est le lieu qu’a choisi Samsung pour présenter son tout premier prototype fonctionnel d’écran « Color E-paper ».

Vertueux de l’environnement

C’est la promesse de la société sud-coréenne concernant cet écran : il peut afficher du contenu sans utiliser aucune énergie. D’après Samsung Electronics, ce téléviseur « Color E-Paper » peut afficher du contenu tout en consommant 0 W d’énergie. La seule consommation opérant lorsque le contenu affiché par l’écran est modifiée. Si le terme « aucune énergie » peut étonner, il répond aux normes et définition de la Commission électrotechnique internationale indiquant qu’une consommation électrique inférieure à 0,005 W peut être commercialisée avec un lablel 0 W.

Une initiative que l’on retrouve chez d’autres constructeurs, comme cet écran personnalisable d’Asus présenté par Les Numériques.

Un écran destiné à la publicité

Cet écran couleur « E-Paper », nommé EMDX est un écran numérique couleur de 32 pouces. L’écran affiche des fichiers au sein d’un stockage intégré. L’écran est destiné en priorité à des fins publicitaires. Il présente une résolution QHD et peut afficher 60 000 couleurs. Il mesure 17,9 mm d’épaisseur et ne pèse que 2,9 kg sans compter sa batterie.

Cet écran « Color E-Paper » comprend 8 Go de stockage, le Bluetooth, le Wi-Fi ainsi que deux ports USB Type-C afin de gérer l’alimentation et les transferts de fichiers. Il pourrait être installé à divers endroits comme le plafond, une table ou encore un mur. Samsung prévoit d’accompagner le lancement de cet écran avec une application dédiée aux smartphones dans le but de gérer le contenu stocké et affiché sur l’écran. Il pourrait également être géré à distance via Samsung VTX, une solution Cloud proposée par Samsung dans un cadre professionnel pour gérer différents écrans d’affichage dynamique.

Avec une finesse et un poids aussi léger, il est aisé d’imaginer les lieux où l’on pourrait retrouver cet écran comme les lieux publics, les centres commerciaux ou encore des restaurants. Pratique pour pouvoir afficher son menu sans avoir à effacer et réécrire son ardoise. Pratique également pour l’environnement, afin de ne pas avoir à débrancher tous nos appareils.