Le saviez-vous : vous pouvez avoir un Galaxy Z Fold 6… sans avoir le Galaxy Z Fold 6

Samsung a mis à jour son application « Try Galaxy » pour permettre de tester l’expérience offerte par le Galaxy Z Fold 6 à l’aide, non pas d’un Z Fold 6, mais de deux smartphones tout ce qu’il y a de plus traditionnels.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Vous réfléchissez à acheter un smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 6, mais vous voulez en tester le concept, et si possible autrement qu’en allant simplement manipuler l’appareil en magasin ? Eh bien Samsung a désormais l’outil qu’il vous faut.

La firme a déployé une nouvelle mise à jour sur son application « Try Galaxy » (lancée pour la première fois en mars, en parallèle des Galaxy S24), pour permettre « d’émuler » l’expérience logicielle offerte par un Z Fold6. Comment ? En appairant deux smartphones Android traditionnels pour les faire fonctionner côte à côte, simulant ainsi le double écran des smartphones pliants de Samsung.

Une appli intéressante mais limitée

Comme le rapporte Neowin, cette expérience n’est toutefois accessible qu’après avoir scanné le QR Code visible sur le site officiel « Try Galaxy ». C’est lui qui sert de sésame pour installer l’application, ce qu’il faut en l’occurrence faire sur les deux smartphones Android.

Une fois l’application Try Galaxy installée de part et d’autre, lancez-la sur les deux téléphones, puis choisissez l’option « Fold Experience » disponible sur le deuxième écran d’accueil. Il ne reste plus qu’à sélectionner l’appareil que vous souhaitez utiliser à gauche, et celui que vous voulez utiliser à droite, puis connectez les deux téléphones entre eux à l’aide du code généré aléatoirement par l’application.

Source : SamMobile

Notons néanmoins que l’expérience proposée est par essence limitée. Si l’affichage à la sauce Galaxy Fold est pris en charge, les fonctionnalités disponibles se comptent sur les doigts d’une main. On retient surtout la fonction « entourer pour rechercher », le multitâche avec plusieurs applications lancées simultanément, ou encore la lecture vidéo étendue sur les deux écrans à la fois.

Cela étant dit, le concept reste intéressant pour se faire une idée de ce que permettent les Galaxy Z Fold, et surtout, l’application Try Galaxy n’est pas réservée qu’aux appareils pliants de Samsung. Elle permet en effet de tester l’interface d’autres produits, comme celle de Galaxy Ring, des Galaxy Watch et Galaxy Buds ou encore des Galaxy S24.