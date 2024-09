Galaxy S25/S25+ : Samsung ferait le têtu sur la charge

Les sites de certification commencent à révéler ce qui pourraient être les puissances de charge des prochains Galaxy S25 et Galaxy S25+. Il semblerait que Samsung ne veuille toujours pas les faire évoluer, même après des années de stagnation.

En janvier prochain, c’est Samsung que l’on attend avec l’arrivée potentielle des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Concernant les deux premiers smartphones Samsung, on en sait un peu plus sur leur puissance de charge respective.

On pense connaître la puissance de charge des prochains haut de gamme de Samsung

Comme 91Mobiles le rapporte, les sites de certification commencent à référencer de nouveaux smartphones Samsung. Nos confrères ont découvert ce qui semble être la puissance de charge des Galaxy S25 et S25+. En effet, on trouve deux modèles références sur le site de certification chinois 3C :

Le SM-S9360, qui serait le Galaxy S25+ ;

Le SM-S9310, qui serait le Galaxy S25.

On apprend également qu’il n’y aurait logiquement pas d’adaptateur secteur livré dans la boîte.

Le premier aurait droit à une puissance de 45 W, tandis que le second devrait se contenter de 25 W, en filaire. Si tel est le cas, Samsung ne changerait pas. En fait, le Samsung Galaxy S20 sorti en 2020 avait déjà 25 W de puissance. Du côté des modèles « Plus », le Galaxy S20+ était aussi en 25 W. Mais deux ans après, le Samsung Galaxy S22+ avait eu droit à 45 W. Depuis, plus rien : Samsung n’a pas fait évoluer la puissance de charge de ces modèles. Le Galaxy S25 Ultra se « contenterait » aussi de 45 W.

Ce qui est dommage, puisque systématiquement, cela revient dans nos tests : la vitesse de charge des Galaxy S est un inconvénient de ces smartphones. Ce d’autant plus au regard de la concurrence qui fait monter les « W » : Xiaomi, OnePlus et Oppo depuis longtemps, Apple et Google plus récemment.