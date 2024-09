Galaxy S24 FE : ces concessions faites par Samsung sur l’écran

Le Samsung Galaxy S24 FE est enfin là, et avec lui, un prix plus abordable, mais également une fiche technique quelque peu au rabais. Parmi les concessions les plus importantes faites par Samsung, il y a l’écran du smartphone.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ce 26 septembre, Samsung a dévoilé ses Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Tab S10+, mais pas que. La marque a également présenté son Galaxy S24 FE, que nous avons pu prendre en main en avant-première. Pour le vendre à partir de 750 euros, Samsung a dû faire quelques concessions, notamment au niveau de l’écran.

Un écran moins lumineux et avec une technologie absente

Ce téléphone est un modèle « Fan Edition », voulant rassembler tout ce qui fait la force de Samsung, avec un prix plus attractif que les Galaxy S24 et Galaxy S24+. L’écran propose une diagonale de 6,7 pouces, de la même taille que le modèle Plus.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour autant, la luminosité est plus faible, puisqu’elle monte jusqu’à 1900 cd/m², contre 2600 cd/m² pour le Galaxy S24. De la luminosité en moins, ce qui peut faire la différence en extérieur en plein soleil : on voit un peu moins bien qu’avec un Galaxy S24.

Cependant, il s’agit d’une amélioration significative par rapport au Galaxy S23 FE de l’année dernière, qui proposait une luminosité maximale de 1450 cd/m². Le Galaxy S23 proposait quant à lui une luminosité maximale de 1750 cd/m².

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Autre différence entre le Galaxy S24 et le Galaxy S24 FE : la technologie LTPO, présente sur le premier, mais pas sur le second. C’est ce qui permet d’offrir un taux de rafraîchissement dynamique entre 1 et 120 Hz, selon l’usage. De quoi optimiser un petit peu la consommation de l’écran et donc l’autonomie du smartphone. On n’en a pas sur le Galaxy S24 FE, qui ne peut donc osciller qu’entre 60 et 120 Hz. La consommation de l’écran de ce nouveau smartphone est de ce fait un peu plus grande, mais est compensée par une batterie un peu plus grosse ainsi que par une puce sûrement moins énergivore, l’Exynos 2400e.