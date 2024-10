Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro améliorés avec une nouvelle mise à jour

Le géant sud-coréen Samsung vient de déployer une mise à jour logicielle pour ses écouteurs sans fil haut de gamme, les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro. Cette mise à jour veut optimiser les performances de ces appareils, notamment en termes de connectivité Bluetooth et de qualité sonore.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La nouvelle version du firmware, portant les numéros R530XXU0AXJ1 pour les Galaxy Buds 3 et R630XXU0AXJ1 pour les Galaxy Buds 3 Pro est disponible. Selon le journal des modifications officiel, cette mise à jour se concentre sur deux aspects principaux : l’optimisation de la connexion Bluetooth et l’amélioration de la stabilité sonore.

Cela devrait permettre de bénéficier d’une connexion plus fiable entre leurs écouteurs et les appareils mobiles. En outre, Samsung promet une expérience d’écoute plus immersive et plus détaillée. La taille du package de mise à jour est relativement modeste puisqu’elle fait 7,15 Mo pour les Buds 3 et 7,70 Mo pour les Buds 3 Pro. La procédure de mise à jour prend environ 3 minutes.

Mise à jour firmware Samsung Galaxy Buds 3 Pro // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour profiter de ces améliorations, il suffit de se rendre dans les paramètres des écouteurs, puis de sélectionner l’option de mise à jour du logiciel afin de pouvoir lancer le processus.

Vous pouvez lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.