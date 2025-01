Galaxy S25 Ultra : même écran, mais une pirouette logicielle pour booster le rendu

Le Galaxy S25 Ultra utilisera la technologie ProScaler pour dynamiser le rendu de son écran.

L’écran du Galaxy S25 Ultra offre un rendu plus détaillé que celui du Galaxy S24 Ultra, révèle une fiche officielle de Samsung, publiée par l’informateur IceUniverse.

Même écran, rendu différent

« Vos images, plus claires que jamais », voilà ce que l’on peut lire sur ce diapositive de Samsung. Ce slogan s’accompagne de la description : « Vos images semblent réalistes grâce à un écran brillant avec ProScaler. Profitez d’images plus nettes et de couleurs plus vives sur un écran plus grand qui fait ressortir les détails. »

L’image met face-à-face les rendus des S24 Ultra et S25 Ultra. La fonction ProScaler fonctionne en QHD+ et non en WQHD+. Si l’on conservera l’écran et la luminosité maximale du Galaxy S24 Ultra (2600 nits), il faut donc s’attendre à une amélioration visuelle grâce à une pirouette logicielle.

Reste que l’on espère une meilleure calibration de l’affichage qu’avec le S24 Ultra. Il était trop froid et la justesse des couleurs laissait largement à désirer.

On connaît déjà à peu près tout du matériel des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Côté design, la version Ultra est celle qui bouge le plus avec l’abandon des angles abrupts pour un arrondi plus proche des autres modèles. Une harmonisation bienvenue.

Les Galaxy S25 seront dévoilés officiellement ce 22 janvier à 19 heures. Vous pourrez suivre l’évènement en notre compagnie en live sur Twitch.

